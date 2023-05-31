原标题：北控水务杯中国国际“互联网+”第六届双创大赛和第三届创投大赛报名启动

目前，北控水务杯第六届中国国际“互联网+”生态环境创新创业大赛（以下简称“双创大赛”）和第三届中国国际“互联网+”生态环境科技创投大赛（以下简称“创投大赛”）两场赛事报名通道已在北控水务集团官网正式开启，报名截止日期为2023年10月10日，并拟定于12月初在南京大学举办现场总决赛。

据了解，本次大赛汇聚了生态环境领域顶级专家、高校院士、知名学者和资深投资人。大赛为高校院所生态环境创新创业项目与产业资源搭建交流对接服务平台，为生态环境行业创业者搭建产业、资本、市场资源对接平台，全面展示行业创新创业成果，促进生态环境行业科技创新及人才发展。

今年赛事从组织机构、赛制赛程、奖项设置和大赛同期活动等方面，进行全面升级优化与创新。大赛评委阵容进行升级，增加行业相关评委数量，初赛、复赛、总决赛各阶段邀请各类别评委参与评审工作，力求多角度、多维度、全方位评审项目；大赛新增专家委员会评审工作组，专家委员会评审工作组将严格监督现场评审流程，维护评选的公平与专业，为专家评委选拔出高质量项目创造条件，为大赛评审的顺利完成提供支撑；大赛将面向海外高校、企业广泛汇集创新科技成果，加强海外宣传，呼吁更多海外项目团队参加比赛，旨在邀请国际社会共同参与，推动全球环境治理进程。

其中，本届双创大赛以“共建绿色生态 · 数字创想未来”为主题，旨在挖掘和培育高等院校生态环境专业的创新科技成果及优秀创业人才。该比赛面向全国高校院所的专科、本科、硕士和博士在校生（不包括在职生），以及海外的本科、硕士和博士留学生。其目标是宣传环保理念，推动产教融合协同创新发展，促进教育链、人才链、产业链和创新链之间的有机衔接，打造行业生态圈。

据了解，双创大赛设置命题组、创新组、创业组、公益组、海外组五个组别，设有初赛、复赛、总决赛三个评审阶段，将评选出冠军1名、亚军3名、季军3名，单项奖10名，银奖、铜奖和优秀奖若干名。参赛项目团队有机会获得多维度赛事收益，包括行业学习、导师辅导、联合研发、生产验证、成果展示、项目对接、融资并购、招聘就业等多方面资源支持。

截至目前，双创大赛已成功举办五届，共吸引来自全国1031所高校、3398个项目、17616名学生、4263名教师一同参与，关注人次超过百万。双创大赛中的命题还曾连续两年入选教育部举办的中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛产业命题赛道，成为该赛道入围命题数量最多的环保企业，并获得优秀组织奖。

而本届创投大赛以“新科技 · 创生态 · 投未来”为主题，旨在促进生态环境领域的创新和投资。该比赛面向已毕业的，具有创新能力和高成长潜力的全国及海外高校院所的创业校友、社会创业团队或企业。其目标是聚焦生态环境领域的重大产业需求和治理目标，促进产业链、创新链、人才链和资本链的有效整合，提升生态环境产业链与供应链的现代化水平，推动产业转型升级和区域协调发展。

本届创投大赛根据创业规模和成长阶段不同，分为初创组、小微组、成长组、领跑组、海外组五个组别。通过初赛、复赛、总决赛评选出冠、亚、季军各1名，单项奖8名，银奖、铜奖和优秀奖若干名。优胜团队将有机会优先成为北控水务集团集采供应商，在北控水务产品开发中心全国多家生产性验证平台进行技术验证，获得创业基金、战略投资，共享行业资源、专业资源、渠道资源。并有机会参与中国环境产业高级经理人研修班和日本研修活动，洞察产业方向，探索商业逻辑，加入学友圈层，实现资源共享。

截至目前，创投大赛已成功举办两届，共收到来自202家企业、89支团队共计308项报名项目，并与15个项目签订合作备忘录。

大赛组委会主任、生态环境产教联盟理事长、北控水务集团高级副总裁于立国表示，北控水务杯大赛的初衷是向着更高的维度和期望迈进。大赛名称今年正式修改为北控水务杯中国国际“互联网+”生态环境大赛，将赛事定位为全球范围，希望可以运用现有的高校、企业、政府机构等资源让大赛走向国际，更具代表性和引领性。通过赛事平台，将国内外生态环境行业专家、学者聚集在一起，涌现出更多符合生态环境行业发展需求的科技创新思路和技术。今年北控水务提出“未来新水务”概念，未来也将会引导大赛会向未来新水务的方向发展，探索AI人工智能、智慧水务等数字化创新技术。

北控水务在举办大赛的过程中，一直在思考两个创新——“参赛项目团队创新”和“大赛组织创新”。鼓励项目团队进行产品、技术等的创新，同时也要求大赛组委会在赛事组织上用创新的思路，办创新型赛事。无论是参与者还是组织者都要具备创新思维。未来的发展，必然是创新引领，希望通过这个平台发现和孵化更多新技术和新产品，不断推陈出新。同时也希望与行业企业联合，将大赛升级为更大规模、更具专业性和更全方位的赛事平台，与行业专家、投资专家群策群力，运用创新思路，共创大赛，为生态环境领域的低碳可持续发展做出应有的贡献。

(责编：董童、李源)

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