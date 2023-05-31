原标题：中关村发展集团的绿色产业布局——从中关村论坛绿色办会说起

“在中关村论坛现场参会，手机没电了？别担心，来绿色小站，骑行充电，让你没有电量焦虑！”

绿色办会、低碳办会一直是中关村论坛的理念。中关村发展集团在服务保障中关村论坛过程中始终践行该理念。据了解，2023中关村论坛现场的“绿色小站”设有减碳骑行体验，参会者可通过骑特制自行车的方式，将动能转化为电能，为手机快速充电。25日一早，这个区域已经排起长龙，只见一位手机电量满格的体验者，边骑行边说：“虽然手机不差电，但是咱也感受一把高科技减碳的生活方式”。

一场“减碳骑行体验”，点燃“思想盛宴”热情；一场“减碳骑行体验”，见证“绿色办会”行动力。从节能、节水设备到从全生物降解材料，今年的中关村论坛在各会场设有可循环使用的分类垃圾桶和利用6个废弃塑料瓶制成的参会物料袋，大力宣扬垃圾分类回收理念，倡导所有参会者加入绿色生活的行列中。

绿色能源赢得可持续未来

在硬科普促进科技成果转化论坛上，中国科学院外籍院士，中国科学院北京纳米能源与系统研究所所长、首席科学家王中林做了一场关于纳米发电的“硬科普TED秀”。王中林院士所在的中科院北京纳米能源与系统研究所，主要从事纳米能源和纳米自驱动系统研究，拥有摩擦纳米发电机、海洋蓝色能源、新型高压电源等核心技术，产生和转化了一批科研成果。为更好地助力纳米能源所科研成果转化落地，中关村发展集团专门组建平台公司，为纳米能源所打造适合其科研使用、具有国际化视野的创新功能园区，同时依托中关村发展集团创新生态集成服务的优势，搭建平台，助力纳米能源成果的转化。

新型储能是构建新型电力系统的重要技术和基础装备，氢能是实现多领域深度清洁脱碳的重要载体，是实现双碳目标的重要支撑，也是全球能源技术革命和转型发展的重大战略方向。“氢能扮演越来越重要的角色”，中国科学院徐春明院士如是说。在中关村新型储能及氢能产业发展论坛上，北京市房山区发布了《中关村房山园国际化能力提升三年行动计划》。作为国际化能力提升的重要支撑平台，中关村国际创新社区也在会上揭牌成立，中关村发展集团将依托该平台，积极为房山搭建国际化协同创新网络、导入创新资源、营造类海外创新环境，共同打造多功能精品国际科技创业社区，建设区域国际创新创业高地。

中关村发展集团与房山区的合作由来已久。双方建立了服务区域创新发展的“新型政企合作关系”，双碳领域的合作也是题中应有之义。双方合作编制“中关村房山双碳产业园”项目落地产业规划，谋划打造“双碳”产业科技创新高地和成果转化承接地。与房山区合作设立了总规模10亿元的中关村（房山）高精尖产业投资基金，将有力支撑储能等房山区重点产业发展。2016年，集团协助新型储能领域的海博思创公司落地房山，并通过融资租赁等服务形式累计为海博思创提供资金支持近亿元，助力其快速抢占储能赛道。

据悉，中关村发展集团依托自身优势支持绿色低碳科技成果转化和产业化，打造了中关村至臻环保这一“大环保”产业综合服务平台，服务企业近百家。投资海博思创、亿华通、精进电动等新型储能领域企业102家，投资总额超26亿元。今年2月，携手德国道依茨公司，引进国际领先的氢气内燃机技术，设立氢能技术应用研究院，广泛开拓氢气内燃机产品应用领域，推广氢能源示范应用场景，打造全球领先的氢能源应用平台，助力氢能应用市场化、规模化。

创新生态叠加低碳生态

此前在4月底举办的中关村新技术新产品首发与推介系列活动·绿色低碳专场中，中关村发展集团旗下中关村科服公司介绍了中关村社区·数字产业创新中心创建“低碳社区”的实践经验，将积极通过数字化方式推动并提升能源管理。据了解，中关村科服公司除了在创新空间运营上积极践行绿色低碳理念外，还将在链接绿色低碳、节能环保服务资源、搭建服务平台、推动创新项目等方面发力。持续助力绿色低碳新技术新产品的推广展示，助力其打开市场；加强绿色低碳新技术新产品与资本市场的对接；合作共建绿色低碳共性技术合作服务平台等等。

5月29日，2023中关村论坛期间，中关村发展集团旗下中关村科服联合主办了中韩清洁能源产业合作专场，并与KIC中国、国际技术转移协作网络三方签署了合作框架协议，将在清洁能源产业及相关科技创新领域展开持续合作，搭建中韩科学技术交流平台，助力中韩科创企业合作共赢。

生态优先，一直以来都是中关村发展集团建设运营创新空间所坚持的理念。集团旗下的很多园区都是绿色发展的典范。打造绿色环境，采用多项节能环保技术构建绿色楼宇，园区产业具有高科技含量、高附加值、微能耗、无排放、零污染等绿色低碳特征……如今的科技园区，不再仅仅是产业集聚发展、贡献经济增长的空间，同时也是践行节能减排、优化生态环境的示范。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经