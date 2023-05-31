由人民日报文化传媒有限公司主办的2023数字经济论坛5月31日在北京举行，本次论坛主题为“发展数字经济，共建数字中国”。

人民日报社副总编辑徐立京、中国国际经济交流中心副理事长王一鸣、科学技术部高技术研究发展中心主任张洪刚、工业和信息化部信息技术发展司一级巡视员王建伟、中央网信办数据与技术保障中心主任张鹏、中国信息通信研究院副院长王志勤，浙江、重庆、贵州、宁夏、福建、河北等省市数字经济主管部门及相关地市党政负责人，以及中国电信、中国联通、润泽科技、西凤集团等社会各界嘉宾共150余人出席论坛。

与会嘉宾认为，数字经济是世界科技革命和产业变革的前沿领域，是新一轮高质量发展和国际竞争的关键内容。我国数字经济发展动能充足、前景广阔，对经济社会发展和民生改善的支撑作用明显。当前，要按照党的二十大提出的加快发展数字经济战略部署，协同推进数字产业化和产业数字化进程，持续提升数字经济和实体经济融合水平，不断做强做优做大我国数字经济。（吴姗）

(责编：罗知之、陈键)

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