5月28日，为期3天的2023中国国际大数据产业博览会（以下简称“数博会”）落下帷幕。数据显示，截至28日下午，本届数博会线上线下参展企业353家，其中线下参展企业328家；展出新产品、新技术、新方案900余项。

据了解，科士达携数据中心+光伏\储能解决方案参展数博会，实力助推构建低碳融合型数据中心的坚实基座。“科士达始终坚持‘市场导向＋技术驱动’的研发方向，把技术创新视为企业发展的第一推动力。”科士达相关负责人介绍，依托智慧能源全面的产品线以及核心产品自创自研的竞争优势，公司在多维节碳的理念中，从架构维度上，进一步做深化和升华，提出“数据中心+光储”低碳融合方案。在明星产品超大充电功率的加持下，根据不同场景，可分别布置分布式工商业储能和集中式储能。通过自研综合能源管理平台进行策略控制实现储能系统与数据中心的低碳融合。在园区型数据中心还可以实现对光储充进行一体化布局。这一低碳融合方案具有光伏绿电、自发自用、削峰填谷、储备合一、负荷侧响应等诸多优势。

科士达针对数据中心不同规模和应用场景推出室内型、户外型以及中小型、大型等一系列模块化数据中心解决方案：IDU/IDM/IDB。在快速部署方面，得益于科士达数据中心全产品的优势，可实现各个子系统的高效集成、工厂预装、预调，通过科士达强大的服务体系，实现对客户的敏捷交付。在能效方面，由于集成了科士达高效模块UPS、智能氟泵精密空调等高能效产品，能有效降低在制冷及配电环节的能量损耗。实现了PUE低至1.21。在安全可靠方面，科士达模块化数据中心解决方案具有领先的静载、动载、抗震水平，同时监控软件方面通过权威机构认证，可全面提升安全系数，完美呈现模块化的市场优势和行业高水准，是绿色低碳现代化数据中心建设更优选择。

除此之外，在制冷方面，科士达这次携自研全变频氟泵精密空调解决方案来到现场。在UPS备电方面，科士达自研自产铅酸蓄电池结合自研BMS电池管理系统，使得科士达不间断电源供电系统拥有更好的一致性。

科士达相关负责人表示，该公司将继续秉承“客户为本，匠心为质”的初心和理念，顺应时代和市场发展，不断探索和创新，为绿色智慧能源的发展及绿色低碳数据中心的建设，提供更多新思路和新方式，与更多行业同仁合作伙伴一起为构筑美好数字世界的发展更进一步。

(责编：曹淼、李源)

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