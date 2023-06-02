原标题：中国银行巴布亚新几内亚代表处开业

6月1日，中国银行巴布亚新几内亚（以下简称“巴新”）代表处开业，成为中资银行在南太平洋岛国设立的首家分支机构。巴布亚新几内亚总理詹姆斯·马拉佩（James·Marape）、中国银行董事长葛海蛟、中国驻巴新大使曾凡华出席开业仪式并致辞。

马拉佩表示，巴新政府欢迎中国银行在巴新设立机构。长期以来，巴新与中国保持平等互利合作，取得了丰硕成果。中国银行巴新代表处的成立是两国深化务实合作的又一里程碑，对拓展双边经贸合作具有重要意义。巴新政府将继续为中国银行及其他中资企业在巴新发展提供支持和便利。

葛海蛟表示，中国银行将继续发挥全球化经营优势，持续加强南太平洋地区协同服务网络建设，在深化两国经贸合作、助推当地经济振兴、高质量服务共建“一带一路”等方面发挥更大作用，为传承两国传统友谊、增进两国人民福祉持续贡献力量。

曾凡华祝贺中国银行巴新代表处正式成立。他表示，巴新是中国在南太平洋岛国中的最大贸易伙伴和最大投资目的地国，两国高层保持良好交往，政治互信不断增强，经贸合作持续向好发展。中国银行选择巴新作为进驻南太平洋岛国地区的首个国家，具有前瞻性意义。希望代表处进一步发挥集团全球化金融服务优势，为两国经贸合作赋予新内涵、增添新动力。

巴新国企部部长、马当省省长、央行代理行长及企业代表等约150人出席开业仪式。

中国银行成立于1912年，是全球化程度最高、持续经营时间最长的中资银行。巴新代表处成立后，中国银行境外服务网络已覆盖63个国家和地区，并在悉尼、墨尔本、布里斯班、珀斯、奥克兰、基督城等南太地区主要城市均设立了分支机构。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经