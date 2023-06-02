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RCEP对15个签署国全面生效

2023年06月02日11:02 | 来源：新华网
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　　新华社北京6月2日电（记者谢希瑶）记者从商务部获悉，2023年6月2日，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）对菲律宾正式生效，标志着RCEP对东盟10国和澳大利亚、中国、日本、韩国、新西兰等15个签署国全面生效。

　　商务部表示，RCEP的全面生效充分体现了15方支持开放、自由、公平、包容和以规则为基础的多边贸易体制的决心和行动，将为区域经济一体化注入强劲动力，全面提升东亚贸易投资自由化便利化水平，助力地区和全球经济长期稳定发展。

　　从贸易看，2022年，我国与RCEP其他成员进出口总额12.95万亿元，同比增长7.5%，占我国外贸进出口总额的30.8%；2023年1至4月，我国与RCEP其他成员进出口总额4.12万亿元，同比增长7.3%，占我国外贸进出口总额30.9%。从吸引外资看，2022年，我国实际利用RCEP其他成员投资额235.3亿美元，同比增长23.1%；2023年1至4月，我国实际利用RCEP其他成员投资额近89亿美元，同比增长超过13.7%。

　　商务部表示，中方将持续推进高质量实施RCEP，为各地方、各行业和广大企业深入实施和用好协定提供指导和服务，推动协定红利持续释放，充分发挥RCEP在促进产业链供应链合作、推动高水平开放和高质量发展等方面的积极作用。同时，将与其他各方一道，履行好协定义务，不断加强RCEP机制建设，提升协定的整体实施水平，为RCEP合作行稳致远提供有力保障。

(责编：宋心蕊、赵欣悦)
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