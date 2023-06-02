原标题：聚焦中国企业走出去投资新机遇 赛德思圆桌对话在京举行

5月31日，由赛德思集团主办的“赛德思圆桌对话”在北京举行。本次圆桌对话以“当下世界 发现投资新机会”为主题，旨在汇聚各方智慧，碰撞思想火花，为决策者提供有益参考。

在活动现场举行的圆桌对话环节中，来自学界、业界的专家代表分别围绕多种区域经济合作背景下跨国企业机遇与挑战、百年变局加速演进对全球产业链的影响等话题进行深入研讨。

商务部原副部长魏建国在对话环节表示，中国-东盟共同市场会在全球经济发展和投资中起到动力和引擎的作用。中国-东盟共同市场人口众多，“市场”中各国社会制度不同、经济发展阶段不一，却拥有着长期稳定的供应链、价值链，维持着整个亚洲金融的健康和繁荣。“包括资金、资本、人才、技术、制造等都将会在未来5年内向呈现东移，走向亚洲，走向东盟。”他说。

中国人民大学重阳金融研究院执行院长王文认为，未来世界的经济走向具有不确定性，投资者不能过度依赖于市场环境所带来的或有红利，要去不断适应新变化。“我们要放平预期，着眼长远，真正考研投资者的时刻已经到来。”

赛德思集团主席董事长王雷表示看好中国经济前景。谈及该集团未来的发展布局，王雷说，“我们对中国市场非常有信心，这也是为什么我们会选择在中国配置资本。”他透露，集团将聚焦医疗保健和创新技术产业等领域，在中国市场投资10亿人民币，并希望能够充分利用集团优势为中国企业打造双赢局面。

当天还举行了赛德思集团北京总部开业庆典和剪彩仪式，与会嘉宾齐聚一堂，在北京国贸见证赛德思集团在中国市场与全球布局的全新里程碑。

赛德思集团是一家拥有综合性投资银行业务和投资实力的瑞士私人金融集团。除了提供私人财富管理、投资管理和投资银行服务外，赛德思还通过其集团公司，利用其在生命科学、自然资源、纳米技术和创新技术方面的专业知识，在全球范围内直接投资于企业和项目。

(责编：董童、李源)

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