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中国气象局：未来一段时间降水仍将持续 东部和四川南部需注意抢收抢晾

2023年06月02日14:45 | 来源：人民网
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人民网北京6月2日电 （欧阳易佳）今日，中国气象局召开新闻发布会，发布会现场，国家气象中心副主任张恒德表示，目前已经进入“夏收、夏种、夏管”大忙时节，未来一段时间，降水还将持续，东部和四川南部需注意抢收抢晾。

张恒德介绍，5月下旬，东北地区水热匹配适宜，利于一季稻、玉米、大豆等作物稳健生长，长势良好。北方东北地区、陕西南部、河南南部和安徽北部降水强度较大，阴雨日数多。河南南部、陕西南部降水大。江南华南多晴雨相间天气，利于早稻、玉米等春播作物稳健生长；四川南部、云南中东部自3月中旬春播以来降水持续偏少，旱情持续发展，一季稻、玉米等作物生长受到不利影响。

张恒德建议，夏收夏种区要避开降水过程及时收获已成熟的夏收作物，并适时趁墒开展夏种工作；春播区要加强田间管理，积极防御干旱、暴雨洪涝、强对流、高温、病虫等灾害，沿海地区还要防范台风灾害。南方出现旱情的地区要及时进行灌溉。

(责编：鲁婧、高雷)
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