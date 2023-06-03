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两部门联合开展“商渔共治2023”专项行动

2023年06月03日08:34 | 来源：光明日报
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　　交通运输部、农业农村部日前联合印发《“商渔共治2023”专项行动实施方案》，在全国沿海省市组织海事、交通运输、渔业渔政部门联合开展为期5个月的商渔船碰撞风险专项整治行动，着力防范遏制重大商渔船碰撞事故发生，切实维护人民群众生命财产安全，保障海上交通和渔业生产安全形势总体稳定。

　　本次专项行动重点围绕近10年商渔船碰撞事故统计数据在事故发生时段、水域、船舶方面反应的特征规律和事故原因，开展三方面防控工作，全力推动商渔共治取得更好成效。一是深化“商渔共治”机制，巩固事故预防基础，包括深化共治机制、确定共治重点、夯实安全基础。二是突出重点精准防控，提升事故预防成效。包括强化重点水域联合巡航执法、强化重点时段安全提醒、强化重点企业和人员联合宣传教育，以及围绕解决非五星旗船舶与渔船碰撞、随意布设“网位仪AIS”、无证驾驶船舶等突出问题的3项任务。三是鼓励举措创新，强化共治支撑，包括加强示范引领和加强科技兴安。（记者姚亚奇）

(责编：王仁宏、杨迪)
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