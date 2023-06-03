两部门联合开展“商渔共治2023”专项行动
2023年06月03日08:34 | 来源：光明日报
小字号
交通运输部、农业农村部日前联合印发《“商渔共治2023”专项行动实施方案》，在全国沿海省市组织海事、交通运输、渔业渔政部门联合开展为期5个月的商渔船碰撞风险专项整治行动，着力防范遏制重大商渔船碰撞事故发生，切实维护人民群众生命财产安全，保障海上交通和渔业生产安全形势总体稳定。
本次专项行动重点围绕近10年商渔船碰撞事故统计数据在事故发生时段、水域、船舶方面反应的特征规律和事故原因，开展三方面防控工作，全力推动商渔共治取得更好成效。一是深化“商渔共治”机制，巩固事故预防基础，包括深化共治机制、确定共治重点、夯实安全基础。二是突出重点精准防控，提升事故预防成效。包括强化重点水域联合巡航执法、强化重点时段安全提醒、强化重点企业和人员联合宣传教育，以及围绕解决非五星旗船舶与渔船碰撞、随意布设“网位仪AIS”、无证驾驶船舶等突出问题的3项任务。三是鼓励举措创新，强化共治支撑，包括加强示范引领和加强科技兴安。（记者姚亚奇）
(责编：王仁宏、杨迪)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 中国航天员乘组完成在轨交接 “圆梦乘组”将于6月4日返回
- 人民网北京6月2日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2023年6月2日，神舟十五、神舟十六号航天员乘组进行交接仪式。神舟十五号航天员乘组已完成全部既定任务，将于6月4日乘坐神舟十五号载人飞船返回东风着陆场。…
- 评论
- 关注