工业和信息化部近日印发《关于开展2023年全国中小企业服务月活动的通知》（以下简称《通知》），动员各方力量支持、服务中小企业，推动中小企业走专精特新发展道路。

本次活动于6月开展，以“赋智、赋值、赋能”为主题，组织各类专业化服务机构围绕科技成果赋智中小企业专项行动、质量标准品牌赋值中小企业专项行动、中小企业数字化赋能专项行动开展系列服务活动，助力优质中小企业梯度培育，激发涌现更多创新型中小企业、专精特新中小企业、专精特新“小巨人”企业。

《通知》明确，发挥大型企业、高校、科研院所、行业协会、产业联盟作用，拓宽中小企业技术获取渠道，加强成果信息共享，加速知识产权、科研成果向中小企业转移转化。重点组织行业协会、专业机构帮助中小企业树立标准品牌意识、建立先进质量管理体系、导入适用的质量工程技术、推广先进的质量设计工具，切实满足中小企业提质量、创品牌方面的需求。加快数字化赋能，充分调动互联网平台企业、工业互联网平台企业、数字化转型服务商力量，发挥各自在基础设施、数字技术、行业积累等方面的优势，满足中小企业数字化转型过程中的差异化需求。（记者刘坤）

(责编：王仁宏、杨迪)

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