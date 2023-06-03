2023年京杭大运河全线贯通补水任务顺利完成
2023年06月03日08:35 | 来源：光明日报
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新华社北京6月2日电 水利部2日发布消息称，历时3个月的2023年京杭大运河全线贯通补水任务近日顺利完成，累计补水9.26亿立方米，置换了沿线94.2万亩耕地地下水灌溉用水。
在3月至5月补水期间，京杭大运河黄河以北707公里河段全线有水，其中4月4日至5月31日全线过流。
水利部相关负责人表示，此次补水工作，通过优化配置调度南水北调东线北延应急供水工程供水、京津冀鲁四省市本地水、引黄水、引滦水、再生水及雨洪水等水源，在2022年实现百年来首次全线水流贯通基础上，进一步发挥南水北调东线工程综合效益，持续推进华北地区河湖生态环境复苏和地下水超采综合治理，助力大运河文化保护传承利用。
与2022年相比，今年补水时长增加一个半月，全线过流时间增加20余天，总补水量增加近1亿立方米，置换沿线地下水灌溉面积增加近15万亩。
(责编：王仁宏、杨迪)
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