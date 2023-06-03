随着各行各业数字化转型加速，数据安全备受重视，相关需求也随之增长。该行业不但迎来多重利好政策，同时也激发出A股市场的投资热情，吸引资金加仓布局。

今年以来截至6月2日，数据安全板块累计涨幅达36.22%，远远跑赢同期上证指数（年内累计涨4.56%）。分析人士普遍认为，该行业具有良好的发展前景。预计2023年数据安全市场空间有望达百亿元级。

利好政策频出

行业步入加速发展期

近日，数据安全行业再次迎来政策利好。中央国家安全委员会在5月30日的会议中强调，国家安全工作要贯彻落实党的二十大决策部署，切实做好维护政治安全、提升网络数据人工智能安全治理水平、加快建设国家安全风险监测预警体系、推进国家安全法治建设、加强国家安全教育等方面工作。

在刚刚结束的2023年中关村论坛上，首届数据安全治理与发展论坛的主题聚焦于企业数据安全合规治理的现状和需求。中国科学院院士冯登国对于数据安全的定义是，通过采取必要的措施，确保数据处于有效保护和合法利用的状态，并具备保障持续安全状态的能力。他还强调，大数据时代的数据安全包括了机密性、完整性、可用性，隐私性和敏感性等多个维度。

中央网信办5月份发布的《数字中国发展报告(2022年)》显示，我国数字经济规模于2022年已经达到50.2万亿元，占国内生产总值比重为41.5%。据国际数据公司(IDC)预计，到2025年，全球数据量将达到175ZB，其中，中国的数据量预计将增至48.6ZB，约占全球总量的27.8%，稳居世界第一。

随着数字经济的高速发展，数据安全风险也日益增长。数据泄露、篡改、滥用等问题频发，这更加强调了数据安全建设的重要性和紧迫性。近年来，数据安全行业在多项利好政策的推动下，迎来加速发展期。

自2019年开始，中央网信办、工业和信息化部、公安部、国家市场监督管理总局等多部门联合在全国范围内对App违法违规收集使用个人信息行为进行专项治理。2021年7月份，国家网信办发布了对多家互联网公司实施网络安全审查的公告，对掌握大量用户隐私数据的企业进行审查。

我国第一部专门针对数据安全的立法——《中华人民共和国数据安全法》于2021年9月1日正式实施，2021年11月1日，《个人信息保护法》也正式施行。

2022年12月份，中共中央、国务院印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，强调数据基础制度建设的重要性。2023年1月份，工业和信息化部等十六部门联合发布《关于促进数据安全产业发展的指导意见》，提出要推动数据安全产业高质量发展。并设定到2025年，数据安全产业规模将超过1500亿元，年复合增长率超过30%的目标。2023年3月份，中央决定组建国家数据局，以更好地统筹数字经济的发展与安全问题。

川财证券策略高级研究员张卓然在接受《证券日报》记者采访时表示：“在《中华人民共和国数据安全法》实施后，国家和居民信息安全得到了严格的规范。随着全社会对网络信息安全重视程度的提高，预计各行各业在发展数字化的同时，也将加大网络安全投入比重。数据安全行业具有良好的发展前景。”

人工智能

促行业景气度提升

在政策的大力推动下，数据安全行业的上市公司更加注重从内部寻找增长机会，主动加大研发投入，为公司的盈利持续提升提供了保障。

同花顺iFinD数据显示，80家数据安全行业上市公司中，有29家公司在2022年的归母净利润同比增长，占比36.25%；42家公司在今年第一季度实现了归母净利润同比增长，占比52.5%。

数据进一步显示，这80家公司研发投入的总额从2020年的272.46亿元增长到2022年的431.47亿元，增幅分别为19.55%、35.45%和16.91%。

止于至善投资总经理何理表示：“随着人工智能技术的普及，数据安全行业的整体盈利能力可能得到改善。”

排排网财富研究员刘文婷认为，数据安全行业具有巨大的市场空间和发展潜力。中信证券的行业策略分析师杨泽原也对数据安全行业的前景充满信心，他认为，随着数据安全政策体系的完善和执行，以及各行各业对数据安全的重视，数据安全将成为信息安全增长的新动力。

根据VMR统计，2019年全球数据安全市场规模约为173.8亿美元（按照2019年美元平均汇率，折合人民币1199.22亿元），预计2027年全球数据安全市场规模将达到572.9亿美元（折合3835.51亿人民币），年复合增长率约为17.35%。

中金公司也认为，随着人工智能的发展，对数据安全提出了更高的要求，数据安全行业的景气度持续提升。长期来看，AI赋能安全有望帮助厂商优化商业模式，降低成本并提高效率。

然而，张卓然提出了一个关键的问题，那就是如何在人工智能技术不断发展的同时，确保居民隐私和数据的安全。他表示：“尽管人工智能技术的发展为各个行业创造了新的业务模式，提升了服务质量和效率，但也出现了一些侵犯个人信息和危害国家安全的事件，给社会带来了负面影响。因此，如何保障数据安全，将是数据安全行业面临的最大挑战。”

长线资金布局

三类公司受关注

数据安全是数字经济的压舱石，具有非常广阔的发展前景与市场需求。在政策加持和相关上市公司业绩增长背景下，无疑会受到A股市场的青睐。

今年以来，截至6月2日，数据安全板块累计涨幅达36.22%，跑赢同期上证指数（年内累计涨4.56%）。其中，49只概念股年内累计涨幅超过20%。中科信息、神州泰岳、英方软件、拓尔思、浩瀚深度、三六零、久远银海、蜂助手等8只概念股年内股价实现翻番。

值得关注的是，包括社保基金、QFII、险资等长线资金已悄然布局数据安全概念股。东方财富Choice数据显示，截至今年一季度末，在80只数据安全概念股中，有27只个股被社保基金、QFII、险资等三类机构重仓持有，占比超三成。

进一步统计发现，启明星辰连续五个季度被社保基金、QFII共同持有。近日，全球知名增长咨询公司弗若斯特沙利文正式发布2022年中国区工业防火墙市场排名，启明星辰集团工业防火墙以34.8%的市场份额强势登顶，并再次荣获“2022年度中国区工业防火墙产品市场领导奖”。至此，启明星辰集团工业防火墙已连续五年中国区市场占有率第一。另外，安恒信息获社保基金连续5个季度持有。

张卓然认为，QFII、社保基金等长线资金布局一定程度上表明行业具备较高的发展前景，通常具有长期价值、潜在增长性。

对于数据安全行业的投资机会，张卓然进一步阐述，随着人工智能的快速发展，对于数据安全的要求也越来越高，行业景气度持续升温，同时，国家支持政策也在持续落地，下半年行业有望进入加速发展阶段，需关注在数据安全领域有先发优势、有核心技术的企业。

“安全+AI大模型有望变革网络安全行业，成为安全建设新范式。”中信证券建议，关注三类安全厂商，分别为数据安全解决方案提供厂商、内容监管能力提供厂商、密码技术提供厂商。一方面，AI技术带来的效率提升有望激发政企对新兴技术的购买意愿；另一方面，生成式AI带动外界对数据安全问题的关注，包括大模型训练、调优所使用数据的安全问题，以及大模型生成内容的可靠性、使用方式。（记者 张 颖 任世碧）

(责编：王仁宏、杨迪)

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