我国首次在载人飞船返回任务中新增后弹道返回搜救区域
2023年06月03日18:55 | 来源：新华网
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新华社酒泉6月3日电（记者黄一宸、郭明芝）神舟十五号航天员乘组已完成全部既定任务，将于4日返回东风着陆场。针对神舟十五号载人飞船返回任务，东风着陆场首次新增后弹道返回搜救区域，这也是我国首次在载人飞船返回任务中新增后弹道返回搜救区域。
“国际空间站运营以来，先后出现过3次载人飞船后弹道返回案例。”酒泉卫星发射中心正高级工程师、载人航天工程着陆场系统副总设计师卞韩城介绍说，通过对国外载人飞船后弹道返回案例的分析研判，神舟十五号返回任务在以往大范围偏差搜救预案的基础上，首次规划飞船后弹道返回着陆区，设计飞船后弹道返回搜救方案，提升东风着陆场应对大范围偏差快速搜救能力，进一步增强航天员安全保障能力，确保神舟十五号航天员乘组安全返回。
神舟十五号载人飞船于2022年11月29日在酒泉卫星发射中心发射升空。截至目前，神舟十五号航天员乘组已在中国空间站在轨驻留186天，是目前在中国空间站在轨驻留时间最长的航天员乘组。
(责编：赵光霞、赵欣悦)
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