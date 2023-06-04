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示范性科普研学活动在京启动

2023年06月04日09:14 | 来源：新华社
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3日，由新华网和《中国科技教育》杂志社共同主办的示范性科普研学活动在新华网媒体创意工场正式启动。

中国青少年科技教育工作者协会科普研学专业委员会的相关委员、科普研学专家、相关科普研学专业机构负责人等50余人参加启动仪式。活动由中国青少年科技教育工作者协会副理事长兼科普研学专业委员会主任徐雁龙主持。

现场展示了生态科学考察实践活动、未来宇航员科学体验活动、海洋所海洋科普研学活动、天文科普实践活动、科学创新实践研学活动、前沿科技科学探究实践活动等多个示范性科普研学活动。

活动上，新华网首席信息官姚予疆、《中国科技教育》杂志社社长范体宇代表主办单位为首批示范性科普研学活动策划与指导专家颁发了聘书。会上，上述相关领域的专家学者们就研学活动策划、组织、内容优化设计等方面内容进行了深入分享和研讨。

据悉，示范性科普研学活动是贯彻落实教育部等十八部门联合印发的《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》有关要求，在教育“双减”中做好科学教育加法的要求，支撑服务一体化推进教育、科技、人才高质量发展的一项举措。

据介绍，本次启动的示范性科普研学活动还会围绕科普研学指导师能力提升、科普研学科教资源开发等系列内容与各相关专业机构开展广泛合作。

(责编：申佳平、陈键)
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