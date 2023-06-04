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国道109新线高速公路首个长大隧道全幅贯通

2023年06月04日09:15 | 来源：新华社
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记者从中国中铁股份有限公司获悉，由中铁投资集团投资建设，中铁上海工程局承建的国道109新线高速公路下苇甸隧道右幅3日贯通。至此，下苇甸隧道实现全幅贯通，成为全线首个全幅贯通的长大隧道，为全线通车奠定良好基础。

下苇甸隧道位于北京市门头沟区，为分离式双向标准六车道高速公路隧道，设计时速80公里。其中左线长3401米，最小埋深39米；右线长3479米，最小埋深25米。隧道沿途穿越断层破碎带、溶洞等，地质结构复杂，开挖危险系数高，施工难度大。

面对复杂地质条件，中铁上海工程局项目团队科学编排施工计划，强化现场施工管控，保证各工序施工有序推进，同时使用湿喷机械手、智能化新型二衬台车等设备，实现隧道施工机械化、专业化、智能化。

国道109新线高速公路线路全长65.4公里，起于北京市西六环路的军庄立交桥，向西穿过门头沟区，与河北省张涿高速公路相接。

(责编：申佳平、陈键)
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