王民 冯维健

6月2日，京津冀三省（市）区域交通一体化统筹协调小组联席会议在河北廊坊召开。会上，北京市交通委员会、天津市交通运输委员会、河北省交通运输厅签署了《交通一体化合作框架协议（2023-2025年）》，明确将持续推进京津冀交通基础设施互联互通，提高京津冀交通一体化水平。

按照框架协议，围绕高标准高质量建设雄安新区，京冀双方将共同协调推进雄安新区至北京大兴国际机场快线项目建设，推进京雄高速二期进京检查站规划建设，推动进京检查站与高速公路同步建成投用。

围绕服务北京城市副中心与廊坊北三县一体化高质量发展，京冀双方将加快推进厂通路建设，保证2024年建成。推进厂通路公安检查站建设，随路同步建成投用。加快密涿高速三河平谷段建设，实现2023年年内建成。

围绕深入推进运输服务优化升级，京冀将推动环京地区定制快巴通勤试点，积极构建以北京为核心的通勤圈。按照“成熟一条、实施一条”原则，推进廊坊北三县至北京通勤定制快巴稳定运行，2023年将开通廊坊主城区、永清、固安至北京定制快巴，加快向张家口、保定等周边地区增点扩面。推进河北净菜进京车辆免费通行，提高农产品流通效率，降低物流成本。

根据框架协议，津冀支持津兴铁路建设，保证2023年建成通车。共同推进京津塘高速公路改扩建，在双向四车道基础上扩建为双向八车道，力争2023年具备开工条件。

围绕深入推进津冀港口协同发展，协议明确，津冀双方将优化区域集装箱、大宗散货等运输布局，构建功能完善、分工合理、错位发展、高效协同的津冀世界级港口群。发挥港口物流枢纽作用，保障国家能源原材料运输安全，维护产业链供应链稳定畅通。

围绕深入推进运输服务优化升级，津冀将推进通武廊地区交通运输服务一体化，通过定制快巴等形式方便群众出行。推动天津国际枢纽依托石家庄国际陆港延伸腹地、石家庄商贸物流依托天津辐射全球，实现多种运输方式深度融合发展，打造海铁公联运、陆空联运示范样板。

(责编：申佳平、陈键)

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