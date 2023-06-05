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市场监管总局：对妨碍全国统一大市场建设的政策措施开展专项清理

2023年06月05日12:39 | 来源：人民网
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人民网北京6月5日电 （记者杨曦）国务院新闻办公室今日举行国务院政策例行吹风会，介绍建设全国统一大市场有关情况。市场监管总局综合规划司司长朱剑桥表示，下一步，将加大对市场干预行为的监管执法力度，对妨碍全国统一大市场建设的政策措施开展专项清理。

朱剑桥介绍，自《关于加快建设全国统一大市场的意见》印发以来，市场监管总局按照党中央、国务院决策部署，重点做了以下工作：

一是制定统一的市场监管制度规则。推动完成《反垄断法》修改，制定《市场主体登记管理条例实施细则》，印发《市场监督管理综合行政执法事项指导目录》《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》，进一步强化市场监管规则统一。

二是完善统一的商品和服务市场。建立实施产品质量分级制度，大力开展质量基础设施“一站式”服务，推进线下无理由退货和商品异地、异店退换货。在重点消费品领域及时转化先进适用国际标准，目前主要消费品与国际标准一致性程度持续超过95%。

三是实施统一的市场监管执法。运用信用风险分类结果实施双随机监管和重点监管。探索构建全国市场监管执法指挥调度体系，建立健全分层分级精准防控末端发力终端见效工作机制，压实食品安全“两个责任”。

四是有效规范不当市场竞争和市场干预行为。开展首次国家层面第三方评估，完成公平竞争审查督察，部署开展制止滥用行政权利排除、限制竞争执法专项行动，严厉查处各类不当市场竞争行为。

朱剑桥表示，下一步，为继续推进全国统一大市场建设，市场监管总局将着重抓好以下四方面工作：

一是加大对市场干预行为的监管执法力度。对妨碍全国统一大市场建设的政策措施开展专项清理，坚决查处限定交易、妨碍商品要素资源自由流通等行为。

二是夯实各类经营主体平等参与市场竞争的制度规则基础。积极推动《反不正当竞争法》加快修订，推动《公平竞争审查条例》加快出台，优化企业跨区域迁移登记注册制度。

三是狠抓旨在推进商品和服务市场高水平统一的质量治理。实施质量基础设施升级增效工程，积极推进国家质量标准实验室建设，建立重点产品召回追溯体系。

四是强化市场监管标准化规范化数字化建设。规范市场监管领域自由裁量权，促进企业信用信息互通互认，加快市场监管大数据平台建设，一体推进法治监管、信用监管和智慧监管。

(责编：杨曦、吕骞)
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