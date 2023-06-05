原标题：农业银行成功发行200亿元“三农”专项金融债

6月5日，记者从农业银行获悉，6月2日，农业银行在银行间市场成功簿记发行200亿元“三农”专项金融债，规模创同品种债券最大发行纪录，发行利率2.65%。本期债券创新采用“服务农业强国建设”专题，是市场首单挂钩具体主题的“三农”专项金融债，募集资金将用于粮食安全、农村一二三产业融合发展等领域。

据悉，本期债券主题鲜明，吸引了众多投资者踊跃认购，全场认购倍数2.1倍，投资者类型涵盖国有大型商业银行、股份制银行、城商行、农商行、证券公司、基金公司等。

农业银行表示，将充分发挥金融服务“三农”主力军的作用，继续加大资金投入力度，引导带动更多的“金融活水”服务乡村振兴，促进加快实现农业农村现代化。（记者 杨洁）

(责编：曹淼、李源)

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