展览现场。主办方供图

人民网北京6月5日电 （记者刘微）阔别两年后，2023JINGART艺览北京近日在京开展。本届艺览北京会聚来自11个国家地区共54家参展商，其中28家展商为首度参展。来自北京、上海、武汉、成都等国内一线城市和粤港澳大湾区的顶尖画廊，以及欧美地区活跃的一线画廊同台亮相，将为众多藏家和艺术爱好者呈现一场艺术盛宴。

此次画廊主展区呈献了包括著名的里森画廊，创立54年之久的纽约佛瑞曼，来自法国的高仕画廊等在内的多家参展商带来的高水准绘画、雕塑、装置艺术、摄影、录像及限量作品。公共项目单元呈献3件大型装置作品。

作为ART021团队2023年首展，本届JINGART参展商分布回应了“立足本土，放眼全球”的艺术使命。除了于主画廊展位展示的杰出艺术创作，JINGART艺览北京特别项目单元将呈现9个特别展位。展览联合国内一流艺术机构、顶尖艺术院校、知名艺术家和策展人，以及媒体传播机构，通过研究当下艺术普遍关心的议题，挖掘并扶持国内具有创新和实验精神的青年艺术家，鼓励其在艺术道路上的探索与实践。

展览现场。主办方供图

本届艺览北京的公共项目单元展出了3件大型装置作品。太和艺术空间展出了艺术家李鸿韦的不锈钢和陶瓷碎片雕塑装置《嵩高》，形似矗立在沙漠中的巨型仙人掌。常青画廊、白洞画廊也分别展出了艺术家托比亚斯·雷贝格和曹雅薇的艺术作品。它们的出现，令观众逛展更添趣味。

(责编：王震、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经