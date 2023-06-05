人民网北京6月5日电 （韦衍行）茅盾文学奖获得者、作家陈彦新作《星空与半棵树》近期由人民文学出版社出版。该小说为陈彦历时八年、九易其稿后推出，凝聚着作家经年累月的生活经验和生命哲学。

陈彦熟悉基层生活，善于细针密线地把故事讲得丝丝入扣，引人入胜。长篇小说《主角》曾获第十届“茅盾文学奖”。新作《星空与半棵树》题目预示了小说内部的巨大张力，书中围绕星空与半棵树两条脉络，在宇宙尺度下对村镇生活的细水微澜进行了观照。

小说的开头是一幕来自猫头鹰视角的舞台剧，它目睹了一棵长在两家地畔子中间的百年老树被连根挖起，随即老树被贩卖到都市，不知去向。作为有半棵树产权的一家之主温如风本是在查找无果后放弃了寻找，可是好脾气的他不时地受到周围人的讥讽与嘲笑，偶然得知真相后，他踏上了寻找自尊与公义的道路。

小镇公务员安北斗本是乡镇计生办的干事，温如风事件发生以后，便被安排了“观照”温如风的工作。小说中，安北斗是一个有着崇高理想的人物，他的爱好是背着观测仪器，去山间观测星空。尚未被灯光侵染的北斗村，夜晚的星空总是格外清晰，吸引着他在业余时间去观测。他的日常工作是监视或者跟踪温如风，然后将剩余的夜晚时间扑到望远镜上观测遥远的星球。深邃神秘的星空中有银河系、流星雨……这浩瀚的星空多改变了安北斗的心胸。

陈彦在创作谈中说道：“我喜欢这次伴随了我好多年的星空纵深之旅，更喜欢那半棵一直紧紧牵绊着我的乡间田埂上的树。”

(责编：王震、吕骞)

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