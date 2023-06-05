人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

茅盾文学奖获得者陈彦推出新作《星空与半棵树》

2023年06月05日17:22 | 来源：人民网
小字号

人民网北京6月5日电 （韦衍行）茅盾文学奖获得者、作家陈彦新作《星空与半棵树》近期由人民文学出版社出版。该小说为陈彦历时八年、九易其稿后推出，凝聚着作家经年累月的生活经验和生命哲学。

陈彦熟悉基层生活，善于细针密线地把故事讲得丝丝入扣，引人入胜。长篇小说《主角》曾获第十届“茅盾文学奖”。新作《星空与半棵树》题目预示了小说内部的巨大张力，书中围绕星空与半棵树两条脉络，在宇宙尺度下对村镇生活的细水微澜进行了观照。

小说的开头是一幕来自猫头鹰视角的舞台剧，它目睹了一棵长在两家地畔子中间的百年老树被连根挖起，随即老树被贩卖到都市，不知去向。作为有半棵树产权的一家之主温如风本是在查找无果后放弃了寻找，可是好脾气的他不时地受到周围人的讥讽与嘲笑，偶然得知真相后，他踏上了寻找自尊与公义的道路。

小镇公务员安北斗本是乡镇计生办的干事，温如风事件发生以后，便被安排了“观照”温如风的工作。小说中，安北斗是一个有着崇高理想的人物，他的爱好是背着观测仪器，去山间观测星空。尚未被灯光侵染的北斗村，夜晚的星空总是格外清晰，吸引着他在业余时间去观测。他的日常工作是监视或者跟踪温如风，然后将剩余的夜晚时间扑到望远镜上观测遥远的星球。深邃神秘的星空中有银河系、流星雨……这浩瀚的星空多改变了安北斗的心胸。

陈彦在创作谈中说道：“我喜欢这次伴随了我好多年的星空纵深之旅，更喜欢那半棵一直紧紧牵绊着我的乡间田埂上的树。”

(责编：王震、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
从3天到30秒！跨境电商零售进口税款实现电子支付
　　人民网北京6月5日电 （记者王震）据海关总署网站消息，6月1日，跨境电商零售进口税款电子支付功能成功上线。目前，这项功能在宁波、福州、广州、黄埔、重庆、成都等海关试点推广。…
财政部下达2亿元救灾资金 支持河南小麦减灾减损
　　人民网北京6月5日电 （记者王震）据财政部网站消息，为贯彻落实党中央、国务院有关部署，针对“烂场雨”致使河南省部分地区小麦受灾情况，财政部商农业农村部迅速行动，第一时间研究制定救灾资金分配方案，于6月3日紧急下达中央财政农业生产防灾救灾资金2亿元，支持河南省对受灾麦田开展农机抢收作业、对收获潮粮开展烘干等减灾减损相关工作，尽最大可能降低粮食生产因灾损失。 此前报道，5月下旬，由于北方冬麦区出现大范围持续降雨天气过程，局地出现短时强降雨、大风、冰雹等强对流天气，部分地区发生“烂场雨”，导致局部麦田倒伏或被淹、部分成熟小麦发芽霉变。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部