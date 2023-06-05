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中国科幻提速开发 科幻文化产业融合论坛在京召开

2023年06月05日17:22 | 来源：人民网
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人民网北京6月5日电 （记者刘微）随着“流浪地球”“三体”系列IP持续火爆，科幻文化各相关领域创新成果相继涌现，带动了科幻产业的迅速成长。日前，中国科幻大会“构建中国科幻文化产业融合新格局论坛”在京举行。论坛现场，来自文学、出版、影视等多个领域的嘉宾从不同角度共话科幻文化创新发展之道，带来一场别开生面的思想交流。

当前，我国科幻产业正呈现出蓬勃发展态势。在“中国科幻文化科技教育与传播格局”议题讨论环节中，著名科幻作家王晋康，《科普时报》社长、中国科普作家协会副理事长尹传红，中国教育图书进出口公司执行董事、总经理王建新等嘉宾参与讨论。在传播方面，与会嘉宾认为可以通过科幻知识科普直播、科学理论研究成果分享等形式，结合新媒体平台和互联网信息化现代科技手段，让更多的人了解和接触到科幻文化，更加便捷地进行科幻文化的传播和推广。

同时，科技的发展和文化的不断融合，使得科幻影视动漫游戏产业逐渐发展壮大。在“中国科幻影视动漫游戏产业发展路径” 议题讨论环节中，核工业学院副院长、中央企业影视专委会副主任朱向军认为，“中国科幻的背后就是国家强大的中国制造。”《流浪地球2》的成功也映照了中国科技的崛起。科幻电影的重要支撑便是电影的工业化体系，影视工业化便是未来的发展趋势。与会嘉宾一致认为，科技的不断进步为科幻影视、动漫、游戏产业的发展提供了巨大的推动力。未来几年，将会涌现更多高质量科幻影视作品涌出。

在“中国科幻文化产业发展实践与融合创新”议题讨论环节中，国务院发展研究中心国际技术经济研究所顾问委员会主任宫晨光表示，科幻具有强大的生命力和广大市场，现在国家越来越重视。只有形成产业融合才能做大做强，科幻是需要基础和条件的。

还有与会嘉宾认为，在发展实践方面，中国科幻文化产业已经取得了一定成绩。随着中国科幻作品的品质不断提高，与国际接轨，越来越多的作品在国际上获得了好评和认可。与此同时，融合创新也是中国科幻文化产业发展的重要方向之一。科技与文化是密不可分的，在互联网、大数据、人工智能等新技术的支持下，中国科幻文化产业可以更好地发挥自身的特色和优势。

此外，为推动科幻作品产业化开发，在北京元宇科幻未来技术研究院的孵化支持下，将基于科幻作家朱宇清的科幻小说《天幕征途》进行《七界》大IP开发运营。据了解，北京元宇科幻未来技术研究院分别由著名科幻作家王晋康、刘慈欣担任名誉院长、院长，中国科学技术出版社科幻分社负责人王卫英任理事长。

(责编：王震、吕骞)
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