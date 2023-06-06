科技日报北京6月5日电 （记者刘霞）墨西哥科学家人工合成了章鱼墨汁中存在的一种化合物Ozopromide（OPC），研究结果表明，这一化合物可杀死人类癌症细胞，对健康细胞则毫无影响。这一成果可用于开发新的癌症疗法，相关研究论文发表于最新一期《食品与化学毒理学》杂志。

索诺拉大学的研究团队此前已经从普通章鱼的墨汁中鉴定出OPC，并将其作为抗癌候选物质之一。在最新研究中，该团队使用了一系列标准化学反应，人工制造出OPC分子。为探索OPC在治疗癌症方面的潜力，他们将该化合物注射到人类乳腺癌、宫颈癌、前列腺癌和肺癌细胞中。结果发现，OPC会导致大部分癌细胞死亡，甚至将肺部癌细胞的生长减少了50%，对癌细胞附近的非癌细胞则毫无影响。

目前的许多癌症治疗方法，包括免疫治疗，都会导致炎症。但研究小组发现，OPC实际上减少了细胞周围炎症蛋白的产生，促进了组织的整体愈合。

研究人员希望，该化合物最终能够在没有炎症副作用的情况下治疗癌症。

(责编：王仁宏、陈键)

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