科技日报首尔6月4日电 （记者薛严）包括韩国蔚山科学技术研究院在内的国际联合团队最近开发出一种“3D光量子存储器”原创技术，在光射态纳米粒子（ANP）中发现了可控制无限反复闪烁的“纳米晶体双向光开关”现象。

ANP是团队在2021年开发的物质。当时，团队在掺杂镧系金属的纳米粒子中诱导超微纳米晶体内的连锁放大反应，并由此找到了发出极端放大的光束现象和ANP。研究成果当时以《自然》封面论文形式刊发。

在此次研究中，团队成功实现了镧系金属兴奋剂纳米粒子的光稳定性目标。利用近红外线，在没有热变性征兆的情况下，在多种周边环境下成功进行了数千次反复开关实验。

研究人员表示，用一个简单的小型激光波长可控制光线，还可转换成其他波长。通过近红外光可最大限度地减少光毒性或光散射，并可深入到生物组织和无机化学物质中。无限可重复的双向光开关将像过去的CD-ROM或CD-RW原理一样，今后将发展成为更快、更准确、更精密的光量子存储器技术和装置，以储存超高性能量子计算机生成的庞大数据。

(责编：王仁宏、陈键)

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