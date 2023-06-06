原标题：百度发布2022年ESG报告

日前，百度发布《2022年环境、社会及管治（ESG）报告》，从公司治理、信任承诺、人才发展、绿色理念、服务质量、社区发展与责任等角度展现过去一年百度在 ESG 领域的实践成果。

在报告开篇致辞中，百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏表示，作为一家科技公司，百度不仅关注AI带来的生产效率提升，也同样在意AI和算法的负责任和公平性。百度持续探索ESG在公司治理方面的价值，通过不断优化公司治理把控业务风险，拓展业务方向，发现新机遇，积极践行社会责任。

用AI构建安全生态系统

当下，人工智能技术已经发展到一个临界点，每一个从业者都有义务保障AI的安全可控。

百度持续以 AI 技术保障网络生态安全，围绕算力、算法和数据，构建起AI时代下的产业智能化、体系化安全架构。百度于业界率先提出了Security、Safety和Privacy三大AI安全研究维度，从AI模型攻击检测与对抗防御、模型鲁棒性加固及体系化评估、复杂场景安全验证、AI深度伪造检测、全生命周期的数据安全、隐私保护的机器学习等多维度探寻解决方案并实践落地。报告中表示，“百度致力于以AI为核心构建安全生态系统，让每一位用户乃至全社会享受更放心的服务。”

同时，百度也积极履行公共内容治理的使命，持续打击各类网络有害信息，并定期发布信息安全综合治理数据。2022年，百度通过人工巡查清理有害信息6,952.4万余条，通过机器大数据挖掘打击有害信息584.9亿余条，累计拦截全网各类恶意网站触达用户778 亿次，拦截涉诈网站及APP 2700万次。

至今，百度已参与制定近100项AI安全与伦理标准，覆盖算法、深度学习、自动驾驶、智能终端、系统服务等诸多方面。

绿色AI赋能，探索可持续发展道路新机遇

百度也致力于通过绿色AI技术，推动社会可持续发展转型，从而挖掘和创造新的社会发展机遇。

出行领域，百度联合交通运输部科学研究院对百度IDG智慧停车、智能网联项目开展碳减排研究权威测算，北京市高级别自动驾驶示范区开展车路协同信息化设施建设，产生年减碳量为5.06万吨/年，相当于植树50万棵所吸收的二氧化碳量。

百度还将自动驾驶技术与新能源汽车相结合，不断优化私人出行方式，助力社会节能减排。据报告显示，截至2023年1月底，萝卜快跑累计订单量超过200万单，稳居全球最大自动驾驶出行服务供应商。

云服务领域，百度致力于建设高效率、低能耗的绿色数据中心，为智能经济时代注入绿色动能。百度不断创新绿色技术，从锂电池、制冷系统、算力使用三大角度降低碳排，已经签约引入10亿绿电。在实现技术创新的同时，百度数据中心将逐步改变能源使用结构，最终达到100%使用可再生能源的目标，为客户提供100%清洁的云计算服务。

人才多元，女性管理者占比达43.9%

一直以来，百度致力于鼓励人才多元化，打造兼容并包的职场环境，并不断吸引全球优秀人才加入。

百度重视女性群体权益、关注女性员工发展。2022年，人才队伍构成在多元化方面表现优异。其中，百度管理职位中的女性占比增长至43.9%，优于行业平均水平。

李彦宏总结，百度坚持“用科技让复杂的世界更简单”，用可持续发展思维对抗不确定性和发现新机遇，这与ESG理念方向一致，都是为了人的发展、社会经济、环境和科技创新的可持续。这也正式百度持续发布ESG报告的初衷——希望百度的ESG行动不仅是可见的，更加是长期的、可持续的。

(责编：曹淼、李源)

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