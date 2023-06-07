人民网北京6月7日电 （记者王震）海关总署今日发布数据显示，今年1-5月，我国进出口总值16.77万亿元人民币，同比增长4.7%，其中，对东盟、欧盟进出口增长，对美国、日本下降。

数据显示，前5个月，东盟为我第一大贸易伙伴，我与东盟贸易总值为2.59万亿元，增长9.9%，占我外贸总值的15.4%。其中，对东盟出口1.56万亿元，增长16.4%；自东盟进口1.03万亿元，增长1.4%；对东盟贸易顺差5238.6亿元，扩大64.3%。

欧盟为我第二大贸易伙伴，我与欧盟贸易总值为2.28万亿元，增长3.6%，占13.6%。其中，对欧盟出口1.48万亿元，增长2.4%；自欧盟进口8000.4亿元，增长5.8%；对欧盟贸易顺差6790.9亿元，收窄1.3%。

美国为我第三大贸易伙伴，我与美国贸易总值为1.89万亿元，下降5.5%，占11.3%。其中，对美国出口1.38万亿元，下降8.5%；自美国进口5082.9亿元，增长3.9%；对美贸易顺差8705.7亿元，收窄14.5%。

日本为我第四大贸易伙伴，我与日本贸易总值为9026.6亿元，下降3.5%，占5.4%。其中，对日本出口4612.7亿元，增长5.4%；自日本进口4413.9亿元，下降11.3%；对日贸易顺差198.8亿元，去年同期为贸易逆差599亿元。

同期，我国对“一带一路”沿线国家合计进出口5.78万亿元，增长13.2%。其中，出口3.44万亿元，增长21.6%；进口2.34万亿元，增长2.7%。

(责编：王震、吕骞)

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