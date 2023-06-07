车柯蒙 向宇

今年以来，为推动政策红利精准高效直达经营主体，税务部门既加力政策解读辅导、精准送政策上门，又简化办理、让政策享受提速，还主动征集问题、关注诉求，积极提升响应质效，有力保障税费政策落准落稳、落地见效。

税务总局数据显示，今年1至4月，全国新增减税降费及退税缓费4689亿元。其中，两批延续优化创新的税费优惠政策3083亿元，其他政策如增值税留抵退税等1606亿元，有力减轻了经营主体负担。

近日，记者采访部分湖南经营主体，看政策落实成效，谈及税费支持政策，“减压力”“强信心”成为受访对象口中的高频词。

政策红利“点燃”烟火气

“小微企业优惠政策的延续，让我们在1至4月享受到近20万元的税费减免。我们对原有店面重新装修升级，还新开了两家擂茶店。”在湖南省常德市，常德洞仙餐饮管理服务有限责任公司经理刘维芳对公司发展充满了信心。

今年来，为推动小微企业系列税费优惠政策直达经营主体，湖南税务部门依托“湘税通”、税企群等征纳沟通平台，向小微企业精准推送税费政策、系统操作、提示提醒、风险告知等信息，并开通“绿色通道”，快速响应小微企业涉税诉求，让符合条件的小微企业及时享受政策红利，进而焕发新的生机。

与常德洞仙餐饮一样，祁阳市故乡缘餐饮有限公司也在税费优惠政策的延续优化下重燃“烟火气”。记者了解到，故乡缘餐饮有限公司在20年的经营时间里，先后享受到增值税起征点提高、税率降低、“六税两费”减免等税费优惠政策，使企业顺利渡过各种难关。故乡缘餐饮有限公司董事长黄飞表示，今年前4个月公司享受各项税费减免5万余元，不仅稳定了员工，原材料购销款也有了保障。

税收优惠“铺就”创新路

近日，首批国家重点“专精特新”小巨人企业——衡阳镭目科技有限责任公司又获一殊荣：成为2023年度“湖湘精品”中小企业品牌能力提升100家试点企业之一，这将激励企业持续加大冶金领域的创新研发力度，实现高质量的发展。

“税收优惠政策是我们勇于创新、敢于研发的最大底气。”镭目科技公司负责人蒋宏俊说，在研发费用加计扣除比例提高到100%的政策支持下，2022年公司享受企业所得税减免近2000万元，这为公司增加了大量的流动资金，有效解决了研发费用投入大、见效慢的发展难题。目前，公司又投入4000多万元的研发费用，用于攻克矿热炉可视化核心技术的研发，一旦成功，预计可实现铁合金企业节电4%以上，大幅提升企业核心竞争力。

税惠政策在促进小微企业发展、推动科技创新等重点领域和薄弱环节的精准落地，为经济高质量发展蓄足了后劲。

在湖南宏旺新材料科技有限公司生产车间内，设备有序运行。据介绍，前不久，生产车间内的湖南首块取向硅钢下线，填补了省内空白。作为宏旺控股集团战略布局的首个取向硅钢和高牌号无取向硅钢项目，项目总投资20余亿元，配备了二十辊单轧机组、六连轧机组、无取向退火涂层机组、取向脱碳渗氮涂层机组、步进式连续高温退火炉等十五条产线。

“留抵退税‘红包’，缓解了资金压力，增强了发展信心。”湖南宏旺新材料科技有限公司负责人刘伟说道。自该公司硅钢项目开工建设以来，国家税务总局娄底市娄星区税务局多次组织专家团队前往企业开展专项服务，解决涉税难题。

税费服务“扬起”出海帆

“公司今年扩展了中东地区市场，准备新增两条生产线。570万元的退税款到位后，马上就能购买新设备来提高生产效率。”近日，湖南泉想湖智能科技有限公司副总经理杨阳看着手机银行里的出口退税款说。

据了解，湖南泉想湖智能科技有限公司主要从事平板防护膜、手机钢化膜、数据线等产品的生产销售，销售市场覆盖国内以及南美、东南亚等多个国家和地区。为帮助企业及时办理出口退税，江华县税务局干部逐月指导企业“快收单、早申报”，辅导企业审核相关退税资料、掌握线上申报流程，以“即报即办”的模式将税收红利装进企业“钱袋子”。今年1至4月，湖南泉想湖智能科技有限公司累计办理出口退税570万元，为企业提高生产力、拓展新市场提供了动力。

“抢订单”是今年外贸企业的热门词。在助力“湘品出海”的过程中，湖南税务部门着力优化出口退税无纸化申报和电子退库等服务举措，将每笔出口退（免）税业务提速到3个工作日内办结，帮助企业打通“资金链”，引来发展“活水”。数据显示，今年1至4月，湖南累计办理出口退（免）税90.13亿元，同比增长15.4%。

记者了解到，在湖南，税务部门以开展主题教育为契机，把落实税费优惠政策作为重大政治任务，与落实湖南“稳增长20条”和“湘税30条”统筹推进，做到税惠政策辅导有力、办理提速、诉求有应，政策红利精准直达经营主体，企业发展信心有效提升。数据显示，今年1至4月，全省办理新增减税降费及退税缓费110余亿元。

“税务部门完善税惠政策落实清册，向符合条件的企业提供全流程、全过程、全方位的税费服务，助力企业锻造更强劲的科研实力、出口潜力，使其在更多新领域新赛道取得新发展，为建设现代化新湖南贡献更多税力量。”湖南省税务局党委书记、局长曾光辉表示。

(责编：王震、吕骞)

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