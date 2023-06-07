人民网北京6月7日电 （记者王震）海关总署今日发布数据显示，今年1-5月，我国进出口总值16.77万亿元人民币，同比增长4.7%，其中，铁矿砂、原油、煤进口量增价跌，天然气、大豆进口量价齐升，同时，集成电路、汽车进口数量减少。

数据显示，前5个月，我国进口铁矿砂4.81亿吨，增加7.7%，进口均价每吨791.5元，下跌4.5%；原油2.3亿吨，增加6.2%，每吨4029.1元，下跌11.3%；煤1.82亿吨，增加89.6%，每吨877元，下跌14.9%；成品油1800.3万吨，增加78.8%，每吨4068.8元，下跌21.1%。同期，进口天然气4629.1万吨，增加3.3%，每吨4003.2元，上涨4.8%；大豆4230.6万吨，增加11.2%，每吨4469.2元，上涨9.7%。此外，进口初级形状的塑料1182.7万吨，减少6.8%，每吨1.09万元，下跌11.8%；未锻轧铜及铜材213.9万吨，减少11%，每吨6.1万元，下跌5.7%。同期，进口机电产品2.43万亿元，下降13%。其中，集成电路1864.8亿个，减少19.6%，价值9050.1亿元，下降18.4%；汽车28.4万辆，减少26.9%，价值1238.2亿元，下降21.7%。

(责编：王震、吕骞)

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