据陕西煤业化工集团（以下简称“陕煤集团”）官网消息，6月6日，陕煤集团西部能源云发布会暨培训会在西安举行。

陕煤集团西部能源云发布会暨培训会现场。（受访者供图）

据了解，陕煤集团自2004年组建以来，已在煤炭、化工、发电等领域布局。近几年，该集团积极拥抱数字化转型，总部和各业务板块积极在各自领域进行探索和实践，建设陕煤云等基础设施，统一数字底座全面夯实上云用数基础。2021年，集团联合七家联合体单位启动“西部能源云”项目，致力于建设面向西部能源化工产业集聚区的一体化工业互联网公共服务平台。

西部能源云平台是兼具区域和行业特色的工业互联网平台，为中国西部能源企业提供设备数据接入、业务数据集成、工业APP运行环境、工业APP服务、软件上云服务等一体化解决方案，全面推动中国西部能源产业的数字化和智能化转型。该平台在陕煤云基础之上，陕煤集团使用阿里云数据中台等技术产品快速建设了基础技术平台、数据标准体系、解决方案资源池、能源门户等基础设施。

陕煤集团副总经理赵福堂提出：“能源行业的能效优化、节能减排和降本增效迫在眉睫，亟需应用数字技术对能源产业经济活动进行全方位、全角度、全链条改造和数字化升级。西部能源云平台的持续长效发展，要坚持需求导向与融合创新，多方面拓展平台应用广度与深度，以应用促建设、以创新增动能、以运营强服务、以安全保发展。未来我们将继续携手像阿里云这样的企业，一同探索用更多的创新技术推动能源行业的发展。”

阿里云智能副总裁、行业解决方案研发部总经理曾震宇表示：“能源行业正在经历从数字化到智能化的跃迁，我们希望与陕煤集团紧密合作，继续探索大模型时代的能源新平台，将行业专属大模型与业务系统、业务流程紧密结合在一起，推动业务智能化创新。”

据介绍，自2020年开始，陕煤集团及下属榆北煤业、曹家滩煤矿、柠条塔煤矿、北元化工、榆林化学等企业先后与阿里云合作，成功打造数据中台、智慧矿区等标杆应用，为集团的生产、运输和供销提供了完善的数字化解决方案。

(责编：董童、吕骞)

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