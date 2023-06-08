人民网北京6月8日电 （记者杨曦）日前，国家林草局发布《黄河上中游天然林保护修复效益监测国家报告》（以下简称报告）显示，黄河上中游天然林保护修复生态效益总价值量在天然林保护修复实施前、实施后分别为每年6936.96亿元和11880.84亿元，其间生态效益年总价值增加了4943.88亿元，较天然林保护修复实施前增长71.27%，为保障黄河长治久安，推动黄河流域高质量发展筑牢了生态基础。

报告显示，黄河上中游天然林保护修复生态效益总价值量中，排在前三位的是涵养水源功能、生物多样性保护功能、保育土壤功能，价值量分别为每年3391.61亿元、3334.11亿元、2154.62亿元。黄河上中游天然林保护修复实施前后各项生态效益增量中，排在前三位的是生物多样性保护功能、涵养水源功能、保育土壤功能，分别增长35.63%、31.5%、14.14%。黄河上中游天然林保护修复的实施，对于生物多样性的保护和恢复起到了极大的作用，为更多的生物提供了良好的栖息地环境。

黄河是中华民族的母亲河，保护黄河是事关中华民族伟大复兴的千秋大计。据介绍，我国天然林保护工程实施以来，相关地区和部门携手奋进，坚持共同抓好大保护，协同推进大治理，流域生态环境持续明显向好。

报告指出，随着黄河上中游天然林保护修复的实施，黄河流域的绿水青山得到进一步保护和发展，生态效益显著增长的同时，社会效益增长“良好”，经济效益增长“合格”，生态承载力极大提升，为加强黄河流域生态保护、促进黄河流域高质量发展、保障黄河长治久安奠定了基础、注入了动力。同时，黄河上中游天然林保护修复生态效益的精准化评估，以及社会经济发展状况的科学化评价，为黄河上中游自然资源领域生态产品价值实现多元化路径设计奠定了基础，为推动黄河全流域横向生态补偿机制、推动生态环境领域国家治理体系和治理能力建设、加快建设人与自然和谐共生的现代化提供了数据支撑。

(责编：杨曦、吕骞)

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