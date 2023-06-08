全电社会国际标准化（麒麟）大会在江苏南京召开
2023年06月08日09:11 | 来源：人民网
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人民网北京6月8日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，6月7日，全电社会国际标准化(麒麟）大会在江苏南京召开。市场监管总局党组成员、副局长、国家标准委主任田世宏，江苏省副省长胡广杰，南京市市长陈之常，国际电工委员会（IEC）第36届主席舒印彪，IEC秘书长菲利普·梅茨格，IEC副主席肖恩·鲍尔森等出席开幕式并致辞。
据介绍，大会以“国际标准化助力全电社会转型”为主题，致力于借助国际标准引导和推动全电社会转型，促进全球数字化、自动化和电气化技术创新发展，助力全球能源转型，推进碳中和进程，实现全球可持续发展。大会发出“加快全电社会国际标准制定、推动全球标准实施、加强国际间标准化实践合作、增加公众对全电社会的认知”的倡议，呼吁各方行动起来，共同推动国际标准化，助力实现全电气化社会愿景。
(责编：杨曦、吕骞)
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