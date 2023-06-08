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从数字化到智能化 东易日盛AIGC家装新范式站上新风口

2023年06月08日09:26 | 来源：环球网
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原标题：从数字化到智能化，东易日盛AIGC家装新范式站上新风口

　　科技发展一直是人类社会进步的先导力量，随着AI浪潮的来袭，新一轮科技革命正在影响着人们的生产、生活和思维方式。AI的诞生最早可以追溯到20世纪40年代，科学家开始探索利用机器来模拟人类智能，到ChatGPT的横空出世，AIGC在各个领域的应用引发了现象级热潮。

　　东易日盛把握AIGC时代新机遇

　　AIGC是目前人工智能领域的热点话题之一，其广泛应用于机器翻译、智能客服、自然语言处理等领域，在优化工作流程、提升效率方面起到了巨大作用。AIGC赋能千行百业，应用落地百花齐放，对各行业带来了冲击的同时，也蕴含着巨大的机遇。

　　东易日盛作为家装行业数智化探索的先行者，成立26年以来，一直致力于提高家装行业的客户体验和行业效率。2023年6月6日下午，东易日盛以“家装新范式——AIGC·智变”为题，为家装行业开启了AIGC的全新认知。

　　东易日盛数字化布局早获益

　　早在十几年前，东易日盛就开始了数字化转型，时至今日，伴随着客户需求的不断提升，东易日盛以超放心家装为目标，通过数字化营销获客系统、数字化销售管理系统、数字化设计系统、智慧交付系统等，打造了家装业务全链条智能运营管理系统，解决了家装行业20多年来的难点、痛点，为广大客户带来优质的家装体验，推动家装行业高质量发展。

　　今时今日，东易日盛凭借着深耕家装行业多年所积累的扎实的数字化能力、海量大数据，以及全景数字化体系不断完备，在AIGC的赋能下，真正能够实现客户的家从“幻想”到“现实”的落地，让家装设计由“碎片灵感”变成“设计方案”的呈现，让家装行业从数字化迈向智能化，颠覆传统家装行业的装修体验，实现了客户体验的优化，企业运营效率的提升，在不断变化的产业格局中建立差异化优势，也为家装行业带来一波新范式引发的变革。

　　以AIGC为引领的科技革命站上新风口，而东易日盛正是AI产业变革浪潮中的佼佼者，从数字化到智能化，东易日盛以客户体验为起点，以超放心家装为目标，创新家装体验，创造家装新范式，在AIGC赋能下，引领家装行业共同领略智能变革下的家装新世界。

(责编：曹淼、李源)
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