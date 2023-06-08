人民网北京6月8日电 （曹淼）近日，由工信部主办、通用技术邮电器材集团公司承办的第31届中国国际信息通信展在北京国家会议中心拉开帷幕。本届展会以“打通信息大动脉，共创数智新时代”为主题，全面展示信息通信业在5G技术的创新发展与演进，产业数字化转型等方面取得的丰硕成果。作为5G的参与者和推动者，英特尔多位负责人应邀出席此次展会，分享了云网融合、算力网络建设、数智化转型等方面的见解。

英特尔市场营销集团副总裁、中国区数据中心销售总经理兼中国区运营商销售总经理庄秉翰指出，数字经济技术和人类生产活动正以前所未有的深度与广度融合，以数字科技为核心，结合云计算、人工智能、5G、智能边缘技术趋势，推动席卷全球数字经济的新浪潮。“作为全球领先的半导体芯片供应商，英特尔凭借丰富的产品组合，优化的软件，广泛的工具和生态，使得用户可以设计、交付和部署针对网络核心、智能边缘和大规模接入的创新解决方案。”庄秉翰表示。

相较于以云计算和数据中心为核心的计算模式，边缘孕育了更多的可能性，也和更多的行业数字化转型息息相关。通过各种形态的边缘与节点，企业和数据中心正在形成广泛而分布式的可编程网络以及计算资源，在此之上叠加AI与自动化手段以及数据安全的机制，可有效解决企业在数字化转换的过程中对敏捷性和效率的需求。对此，庄秉翰表示，“英特尔认为这是一个全新的计算领域，我们称之为‘智能分布式边缘’。”

英特尔网络与边缘事业部亚洲市场开拓总监阮伯超在出席“ICT中国高层论坛·主论坛”时指出，在智能边缘领域面临着网络和应用程序复杂性、传统基础架构、异构位置和工作负载、隐私与安全、多样化的垂直领域和分散的生态系统等五大挑战。要构建的智能分布式边缘，一方面需要云原生应用来支持智能分布式的边缘环境，实现不同行业不同场景的灵活扩展；另一方面，也需要借助从云到边缘一致的开发框架和工具来使能应用开发，确保开发者所开发的资产能够被复用利用。同时也需要通过测试和快速部署，进而实现效率和成本的优化。

在算网融合驱动网络转型方面，英特尔运营商事业部技术总监侯志强在出席“5G演进与创新发展论坛”时表示，网络建设的驱动模式正在发生变化，从通信需求驱动转变为计算需求驱动，网络为先转变为业务为先，运营商需要以业务为导向重构分布式边缘，构建统一的边缘云原生框架。

谈及夯实数智化转型云网算力底座，庄秉翰指出，从行业应用到真实物理世界的局限性，英特尔越来越清晰地感知到仅仅靠核心主频提升和核心数量增加不能满足真实工作负载下对CPU性能更高的追求。英特尔广泛搜集客户以及最终用户的需求和意见，针对人工智能、5G网络、数据分析、科学计算等现代工作负载，引入全新针对这些负载的优化加速设计理念，采用系统级设计方法，能够在CPU架构内置专用工作负载加速器，提升性能和效率。

英特尔中国云创新中心技术总监张晓军在出席“算力创新发展高峰论坛”时表示，算力的增长速度，远远跟不上数据量的爆发式增长速度，如何以有限的算力来满足算力需求极具膨胀的问题，是全产业链都需要思考的命题。张晓军认为，算力基础设施的优化，应该从芯片、平台、机架、数据中心等多个层面协同推进。英特尔推出了多核Mesh架构，指令集优化、硬件加速器、P/E核等CPU技术的演进发展支持算力不断提升和优化。

“面对数据爆发和千行百业的数字化创新，我们不仅看到计算需求呈指数级的增长，同时也看到业务场景的需求的复杂和多样。针对不同的应用场景和工作负载，搭建不同的系统级的解决方案，需要产业界前所未有的通力合作。”庄秉翰表示。面向5G融合应用和数字化转型的星辰大海，英特尔将携手合作伙伴，助力运营商加速网络转型，加速智能分布式边缘，云网融合和算力网络建设，为全社会数智化转型奠定坚实的云网底座。

(责编：曹淼、吕骞)

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