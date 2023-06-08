人民网北京6月8日电 （记者鲁婧）近日，中国气象局印发《气象部门2023年安全事故隐患专项排查整治工作方案》，根据部署，年内在全国气象部门开展安全事故隐患专项排查整治工作，推动重大安全风险防控措施落实。

当前全国已进入主汛期，灾害性天气进入高发期，各类安全风险相互交织叠加，安全生产面临严峻挑战。在节假日、高考等重要节点，在防汛的关键时刻，中国气象局在部署监测预报预警服务的同时，不忘拧紧安全生产之“弦”，要求各地气象部门高度重视气象灾害带来的重大风险，加强对过程性、灾害性、转折性天气的监测预报预警，做好安全生产事故应急救援气象服务保障。

聚焦2023年高考，国家气象中心牵头制作《高考气象服务专报》，涵盖天气预报及气象灾害风险、受影响路段等信息。国家气象信息中心通过“气象实况”微信小程序发布“高考专题”，便于用户查询考点周围的气温、降水等实况信息。中国气象局公共气象服务中心和教育部教育考试院共建的数字化决策气象服务系统，接入31个省（自治区、直辖市）的全部7075个考点，精准提供气象分析、灾害预警，并在今年首次提供公路高考试卷运输服务。

5月至6月，中国气象局安全生产委员会办公室成立5个综合检查组，赴山东、浙江、福建、广东、四川、重庆、甘肃、青海、山西、内蒙古10个省（自治区、直辖市）气象局，对安全生产的组织管理、制度建设、责任体系，人工影响天气作业安全，防雷与升放气球安全监管，涉氢涉气业务安全，业务环境安全运行等14项重点工作进行检查，有力促进基层安全管理能力提升。

面对雷电天气进入高发期的严峻形势，4月21日，中国气象局召开全国防雷与升放气球安全监管工作研讨会，要求强化依法行政，持续完善防雷与升放气球安全监管责任体系，积极构建“事前依法实施审批+事中开展风险治理+事后强化监管执法”的全链条监管机制，全面提升防雷与升放气球安全监管水平。

此外，中国气象局人工影响天气中心还派出工作人员赴山西、内蒙古、辽宁、陕西、甘肃、青海、新疆等地开展飞机运行管理调研以及飞机任务系统安全巡检，制作完成国家级人工影响天气飞机观测数据集V1.0；针对地面安全作业，指导各省继续推进人工影响天气物联网系统建设和应用，加强对系统运行监控、管理和考核，进一步提升人工影响天气安全管理和安全作业水平。

(责编：鲁婧、吕骞)

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