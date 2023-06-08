国家金融监督管理总局、上海市人民政府6月8日宣布

上海再保险“国际板”正式启动

《关于加快推进上海国际再保险中心建设的实施细则》发布

面向全球的再保险分入业务交易市场在上海开设

上海国际再保险中心建设迈出重要一步

实施细则以构建面向全球的富有竞争力的国际再保险交易市场为核心

通过建立中国规制、标准

引导我国再保险市场由“单向开放”向“双向开放”转型升级

深度参与全球再保险产业合作

为全球风险保障和金融治理体系提供中国方案

推进我国再保险市场高水平制度型对外开放和高质量发展

记者：李延霞、桑彤

编辑：聂焱

设计：刘羽佳、苗夏阳

新华社国内部 新华社上海分社联合出品

(责编：牛镛、杨光宇)

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