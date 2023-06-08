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开通运营满18个月！中老铁路交出亮眼“成绩单”

2023年06月08日13:25 | 来源：人民网
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人民网北京6月8日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，截至6月3日，中老铁路通车满18个月，累计发送旅客1640万人次、货物2100万吨，运输安全保持稳定，黄金大通道作用日益凸显，为便利中老两国民众出行、促进贸易往来发挥了积极作用。

自2021年12月3日中老铁路通车以来，中老两国铁路部门围绕高标准、可持续、惠民生的目标，全力维护好、运营好这条线路，实现客货运输持续增长、服务品质显著提升、辐射效应不断增强，推动中老铁路成为中老人民的发展路、幸福路、友谊路。今年4月13日，中老铁路昆明南站、万象站相向开行国际旅客列车，昆明至万象实现当日通达。截至目前，中老铁路国际旅客列车已累计运送来自28个国家的出入境人员超2万人次。

中老铁路在中国和东盟国家间构建起一条便捷国际物流大通道。铁路部门加强货物运输组织，持续打造“澜湄快线”货运品牌，探索培育“中老铁路+中欧班列”“中老铁路+西部陆海新通道班列”等铁路国际联运新模式；积极推行快速通关和转关模式，压缩货物通关时间；充分发挥磨憨铁路口岸进境水果指定监管场地作用，组织开行老挝、泰国等东盟国家的优质水果冷链专列，累计运输进口水果2.3万吨。

通车18个月以来，中老铁路有效促进了区域互联互通和互利共赢，为沿线经济社会高质量发展注入了强劲动力。截至目前，国内25个省区市已经开行中老铁路跨境货物列车，货物运输覆盖老挝、泰国、缅甸等“一带一路”沿线国家和地区，货物品类由初期的化肥、百货等10多种扩展至电子产品、冷链水果等2000多种，形成了稳定高效的运输通道。

(责编：王连香、吕骞)
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