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2023工业互联网大会将于6月中旬在苏州开幕

2023年06月08日13:45 | 来源：人民网
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人民网北京6月8日电 （记者任妍）今日，记者从中国信息通信研究院获悉，6月14至16日，2023工业互联网大会将在苏州开幕，本次大会以“数实融合 数智赋能——高质量推进新型工业化”为主题，大力推进工业互联网规模化应用和高质量发展。

据悉，本届大会由工业和信息化部、江苏省人民政府主办，中国信息通信研究院、江苏省工业和信息化厅、江苏省通信管理局、苏州市人民政府、工业互联网产业联盟、中国通信学会、中国互联网协会承办。

大会将邀请来自政府、企业、高校、科研院所、行业组织等工业互联网领域领军代表，通过会议论坛、专家对话、学术交流、现场调研、座谈研讨、成果报告、头脑风暴等40余场活动，分享工业互联网典型实践案例、总结应用探索经验、洞察最新发展趋势，共商我国工业互联网高质量发展的未来。大会期间，工业互联网成果展将通过观看、讲解、互动体验等，带大众全方位了解工业互联网发展的最新成效。

 

(责编：孙红丽、吕骞)
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