人民网北京6月8日电 （记者王仁宏）近日，住房和城乡建设部、财政部、中国人民银行联合发布《全国住房公积金2022年年度报告》（以下简称《报告》）。

《报告》显示，2022年，全国住房公积金各项业务运行平稳，住房公积金缴存额31935.05亿元，6782.63万人提取住房公积金21363.27亿元，发放个人住房贷款247.75万笔、11841.85亿元。截至2022年底，个人住房贷款率78.94%。

稳步推进灵活就业人员缴存试点工作

住房公积金制度惠及面进一步扩大。《报告》显示，2022年，住房公积金实缴单位452.72万个，实缴职工16979.57万人，分别比上年增长8.80%和3.31%，全年新开户单位75.22万个，新开户职工1985.44万人。

其中，城镇私营企业等单位职工占比过半且持续提高，新开户职工中，城镇私营企业及其他城镇企业、外商投资企业、民办非企业单位和其他类型单位职工占比达76.02%。上述单位缴存职工占当年全部缴存职工的52.93%。

重庆等6个城市稳步推进灵活就业人员参加住房公积金制度试点工作，让灵活就业人员愿缴能缴，助力解决大城市新市民、青年人的住房问题。6个试点城市共有22.03万名灵活就业人员缴存住房公积金，其中新市民、青年人占比超过70%。

更大力度支持缴存人解决基本住房问题

《报告》显示，2022年，各地共支持6782.63万人提取住房公积金，占实缴职工人数的39.95%，提取额21363.27亿元，比上年增长5.15%。

其中，支持1537.87万人租赁住房提取1521.37亿元，分别比上年增长13.59%、20.87%。全年共发放个人住房贷款247.75万笔、11841.85亿元，重点支持购买首套住房、普通住房及40岁（含）以下群体购房。贷款利率比同期贷款市场报价利率（LPR）低0.9—1.35个百分点，偿还期内可为贷款职工节约利息支出约2089.02亿元。

《报告》显示，2022年住房公积金阶段性支持政策发挥了帮助受疫情影响的企业和缴存人共同渡过难关的作用。期间，支持受疫情影响的企业缓缴住房公积金，对受疫情影响不能正常偿还的住房公积金个人住房贷款不作逾期处理，提高租房提取额度更好满足缴存人租赁住房的实际需要。

更多高频服务实现“跨省通办”

《报告》显示，2022年，更多住房公积金高频服务事项实现“跨省通办”，服务渠道更加多样，更加“好办易办”。

全年新增实现了3个高频服务事项“跨省通办”，“跨省通办”服务事项增加至11项，各地共为“跨省通办”业务设立3423个线下专窗和1043个线上专区，全年线上办理住房公积金汇缴、补缴、提前部分偿还住房公积金贷款业务分别达8414万笔、463万笔、252万笔。

7666.96万人通过全国住房公积金小程序查询个人住房公积金信息，258.51万人线上转移接续个人住房公积金252.86亿元。全年12329热线提供咨询服务3414.18万次、短消息服务11.21亿条。通过国家政务服务平台和国务院客户端向缴存人提供住房公积金信息查询1.65亿次。开展“惠民公积金、服务暖人心”全国住房公积金系统服务提升三年行动。推动实现“企业开办”“职工退休”等“一件事一次办”。

(责编：王仁宏、吕骞)

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