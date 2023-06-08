人民网北京6月8日电 （记者王震）据证监会网站消息，6月8日，第十四届陆家嘴论坛在上海举行。证监会主席易会满在论坛上作主题演讲时表示，将继续大力发展权益类基金，推动公募基金行业“总量提升、结构优化”。

易会满指出，融资端和投资端是资本市场功能的一体两面，二者相辅相成。近年来，我们既保持IPO、再融资常态化，又积极会同有关方面持续深化投资端改革，多措并举壮大专业机构投资力量。目前，公募基金管理规模超过27万亿元，各类专业机构持有A股流通市值比重较2019年初提升约5个百分点。

下一步，证监会将继续大力发展权益类基金，推动公募基金行业“总量提升、结构优化”，支持证券基金期货私募资管产品稳健发展，引导私募证券投资基金规范、健康发展，进一步推动各类中长期资金加大权益类资产配置。同时，加强横向协同，健全完善税收、会计等配套制度机制，进一步打通痛点堵点，为各类机构投资者入市创造更加有利的制度环境。

(责编：王震、吕骞)

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