日出江花红胜火，春来江水绿如蓝。江海交汇、河湖相通的长三角，自古以来经济富庶、人文繁荣。

今年是长三角一体化发展上升为国家战略5周年。新时代新征程，我国这块经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域承载起重要使命，汇聚起磅礴力量。

从外资云集金融城到科技创新策源地，从通江达海的公铁大桥到人和共富的美丽乡村……连日来，记者在长三角地区调研采访看到，紧扣“一体化”和“高质量”两个关键词，沪苏浙皖三省一市聚焦重点领域协同推进、重大项目强化落实、重大平台深入合作，携手绘就长三角更高质量一体化发展美好画卷。

众人划桨，一体化进程多方位提速

沪苏通长江大桥是跨越长江、连接上海和江苏的公铁两用桥。驱车行驶在桥面上，但见巨轮穿梭、江水拍岸。自2020年通车以来，江苏南通至上海之间铁路出行最短时间已由3.5小时左右压缩至1小时左右。

沪苏通长江公铁大桥沿岸日落景色（2021年11月12日摄，无人机照片）。新华社记者 杨磊 摄

“‘大江两岸’变‘大桥两端’,‘南通不通’变‘一通百通’，折射的正是长三角加快交通基础设施互联互通的蓬勃景象。”南通市交通运输局副局长曹晓见说。

在浙江杭州市与湖州市德清县之间，由中铁二十四局集团承建的杭德市域铁路正在加紧建设。建成通车后，将加快杭州与湖州德清同城化发展。

浙江省湖州市德清县杭德市域铁路建设现场，中国中铁股份有限公司的工人在隧道内施工作业（2023年4月15日摄，无人机照片）。新华社发（谢尚国摄）

近年来，依托国家综合运输大通道以及三省一市深入推进交通运输服务和治理一体化，长三角已成为全国高铁网络最密集、交通最便捷的地区之一。

高速铁路里程超6600公里，陆域所有地级市都有动车通达；高速公路网1.67万公里；高等级航道网规模超4270公里。其中，2022年新增高铁超130公里，新增4个省际高速公路接口，新开通12条省际毗邻公交线路。

路通了，时空和心理距离拉近了，发展机遇如同活水源源不绝。

“招商专员已经安排好，一会儿到了先带您看一下园区情况。”在与记者交谈过程中，长三角（湖州）产业合作区管理委员会投促局局长叶新桥的手机响个不停。

2020年，长三角三省一市共同签署了《共建长三角产业合作区战略合作框架协议》，区域范围涉及上海、江苏、浙江、安徽“一地六县”，成为继长三角生态绿色一体化发展示范区后，第二个冠以“长三角”之名的省际合作平台。

据长三角（湖州）产业合作区管委会主任王伟新介绍，正式挂牌一年多来，长三角产业合作区累计招引3亿元以上项目32个，其中50亿元以上项目的引进实现了零的突破，新能源汽车及关键零部件、高端装备制造两大主导产业正在形成集聚之势。

工作人员在特斯拉上海超级工厂总装车间生产线上作业（2023年5月12日摄）。新华社记者 马宁 摄

长三角更高质量一体化发展，不仅要打通有形的路，更要打破无形的行政壁垒，让人才、资金等生产要素充分流动。

截至目前，先后有2100多项创新成果落地孵化转化，1200多家企业正式入驻，其中全球知名跨国制药企业14家。位于江苏泰州的中国医药城，已经形成了医药健康产业高质量发展的产业集群。

2022年，中国医药城出台新版“113人才计划”，专项资金由每年1亿元提高到2亿元。深入推进“人才特区”建设，目前已集聚4300多名生物医药类高层次人才。

国务院发展研究中心副研究员杨光普表示，制度性交易成本明显降低，政府治理效能全面提升，经营主体活跃度和发展质量将显著提高，这些在加速长三角地区一体化发展进程的同时，也有利于巩固全国经济恢复基础，推动中国经济高质量发展。

千帆竞发，开放创新蕴藏无限生机

从宁波梅东集装箱码头有限公司大楼9层天台俯瞰港区全貌：向左望去，多艘满载集装箱的远洋巨轮在专用泊位上稳稳停靠，几十台桥吊正在紧张作业；向右远眺，满眼新出厂的汽车停在滚装码头堆场，或等待装船“出海”，或准备“驶”入国内市场。

一艘滚装船停靠在浙江宁波舟山港梅东码头，装运的汽车从船内驶出（2022年12月13日摄，无人机照片）。新华社记者 黄宗治 摄

作为全球货物吞吐量第一大港，宁波舟山港今年前4个月完成货物吞吐量4.45亿吨，同比增长7.48%，为稳定产业链供应链、服务新发展格局提供有力支撑。

面朝繁忙的太平洋主航道，如今长三角以上海、宁波舟山港为核心，南京、杭州、苏州等16个港口为骨干，其他港口共同发展的港口群总体格局基本形成，2022年长三角港口集装箱吞吐量占全国比重约38%。

“共促一体化，服务双循环。”宁波舟山港股份有限公司党委委员、副总经理任小波说，近年来，在国家全方位、多层次、宽领域扩大对外开放的背景下，宁波舟山港全面参与国际国内多区域合作，持续对接融入“一带一路”、长江经济带、长三角一体化。

“海向方面，我们与全球航运巨头携手，加大‘一带一路’沿线国家和地区的航线航班开发力度，集装箱航线增至300条，辐射全球200多个国家和地区的600多个港口；陆向方面，我们全力推进‘宁波舟山港—浙赣湘（渝川）’集装箱海铁公多式联运示范工程，开通23条海铁联运班列及多条成组线路，辐射16个省（区、市）63个地级市。”任小波说。

创新是引领发展的第一动力。近年来，沪苏浙皖三省一市在科技自立自强上锻长板、补短板，努力让创新这个“关键变量”成为高质量发展的“最大增量”。

5月29日在安徽合肥科学岛拍摄的全超导托卡马克核聚变实验装置（EAST）。新华社记者 杜潇逸 摄

403秒！位于合肥西郊的“科学岛”上，素有中国“人造太阳”之称的全超导托卡马克核聚变实验装置（EAST）近期成功实现稳态高约束模式等离子体运行，创造了新的世界纪录。该成果对探索未来的聚变堆前沿物理问题，提升核聚变能源经济性、可行性具有重要意义。

聚变能源、深空探测、稳态强磁场……中国科学院合肥物质科学研究院院长刘建国说，凭借长三角的“东风”、搭乘一体化的“快车”，安徽在科技和产业创新的道路上勇做“开路先锋”，诞生了一批刷新世界纪录、具有国际影响的重大科技成果。

前沿科技要原始创新也要产业落地，只有让创新成果从“实验室”来到“生产线”，转化为产业发展质量和效益，才能实现从“科技强”到“产业强、经济强”的飞跃。

工人在江苏康辉新材料科技有限公司车间内作业（5月20日摄）。新华社记者 马宁 摄

“我们生产的聚酯薄膜厚度范围在2至350微米，除了用于手机屏幕、电脑屏幕，还能用于集成电路、汽车、电子电气、功能性包装、装饰新材料等领域。”江苏康辉新材料科技有限公司副总经理鞠金虎介绍说，公司生产的部分产品可填补国内市场空白，解决一部分“卡脖子”问题。

互融共享，民生“幸福圈”越做越大

从外观看，这里与各地警务室并无不同，可进入大厅，在长条办公桌上，竟分别摆着“江苏综合窗口”和“安徽综合窗口”两个桌牌。

安徽马鞍山博望区丹阳镇与江苏南京江宁区横溪街道的丹阳社区交界。2023年2月，苏皖“两省一街”丹阳警务室正式揭牌，两地公安机关政务服务窗口实现一地办公。

6月2日拍摄的苏皖“两省一街”丹阳警务室入口。安徽马鞍山博望区丹阳镇与江苏南京江宁区横溪街道的丹阳社区交界，两个丹阳原属一地。 新华社记者 杜潇逸 摄

正在办理居住证明的安徽籍丁女士目前居住在江苏界内：“以前，办个证需要来回跑好几趟，现在来一个地方就能办好，方便多了。”

长三角地区经济联系紧密、人员交流频繁，促进基本公共服务便利共享，不断增加人民群众的获得感、幸福感，是一体化发展的应有之义。

上海牵头组建专班推进长三角政务服务“一网通办”，目前140项政务服务事项已在41个城市实现跨省市通办，身份证、驾驶证、行驶证等37类高频电子证照实现共享互认。截至2022年底，苏、浙、皖第三代社会保障卡可在全国327个城市刷卡乘车，长三角区域已有1717个文旅场馆支持凭卡游玩。

在位于江苏省无锡市的上海交通大学医学院附属瑞金医院无锡分院，就诊者在服务台咨询（5月18日摄）。新华社记者 马宁 摄

周一至周五在无锡分院坐诊，周末回到上海总院——这是上海瑞金医院无锡分院院长邵洁一周的行程安排，据她介绍，这里许多医生都过着和她一样的“双城生活”，只为把更好的医疗资源送到病患身边。

“长三角一体化的程度越深，群众共享高质量医疗资源的需求越大。”邵洁说，目前已有400余名上海瑞金医院专家在无锡分院完成执业注册，定期开展诊疗活动。针对在无锡分院不具备救治条件的疑难重症病人，还开设了绿色转诊通道，与总院提前协调沟通治疗和住院床位。

长颈鹿庄园、老邓漫画馆、绿奢度假村、5D蝴蝶主题餐厅……在“千村示范、万村整治”工程带动影响下，如今长三角地区农村人居环境舒适度、乡村产业兴旺度、基础设施完备度、公共服务便利度普遍提高，生态美、经济富、人文兴有机融合的民生画卷在绿水青山间铺展。

5月24日拍摄的浙江省衢州市龙游县沐尘畲族乡沐尘村一景。新华社记者 杜潇逸 摄

辞去城市旅行社高管职位，把原本的婚房改装成有6个房间的民宿，“三十而立”的赵丽敏在浙江湖州市吴兴区妙西镇妙山村把生活过成了“诗”的样子。

妙西镇镇长倪健告诉记者，在乡村振兴背景下，依托秀逸清雅的山水人文，妙山村发展起乡村旅游经济，走出了一条以美丽生态引进美丽项目、以美丽项目助推美丽乡村、以美丽乡村反哺美丽生态的“共同富裕”之路。

江海潮涌处，扬帆奋进时。

阔步新征程，在习近平新时代中国特色社会主义思想引领下，长三角地区破浪前行，一幅更高质量一体化发展新图景正徐徐展开。

文字记者：齐中熙、邹多为、何欣荣、魏一骏、吴慧珺、潘晔

视频记者：徐宁、阮帅、李明、叶挺、潘晔、白斌、邹多为、杜潇逸、贾雨田、吴慧珺、魏一骏、赵逸赫、胡洁菲

海报设计：马发展

编辑：贾真、刘祯、宋为伟、侯帮兴、邬金夫

统筹：周咏缗、郜新鑫

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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