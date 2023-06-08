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2022年全国住房公积金发放个人住房贷款逾一万亿元

2023年06月08日21:15 | 来源：新华网
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新华社北京6月8日电（记者王优玲）记者8日从住房和城乡建设部了解到，2022年，全国住房公积金各项业务运行平稳，住房公积金缴存额31935.05亿元，发放个人住房贷款247.75万笔、11841.85亿元。截至2022年底，个人住房贷款率达78.94%。

近日，住房和城乡建设部、财政部、中国人民银行联合发布《全国住房公积金2022年年度报告》，全面披露了2022年全国住房公积金运行情况。

报告显示，2022年，全国有6782.63万人提取住房公积金共21363.27亿元。住房公积金制度惠及面进一步扩大，全年住房公积金实缴单位452.72万个，实缴职工16979.57万人，分别比上年增长8.80%和3.31%。城镇私营企业等单位职工占比过半且持续提高，新开户职工中，城镇私营企业及其他城镇企业、外商投资企业、民办非企业单位和其他类型单位职工占比达76.02%。

根据报告，重庆等6个城市稳步推进灵活就业人员参加住房公积金制度试点工作，让灵活就业人员愿缴能缴，助力解决大城市新市民、青年人的住房问题。6个试点城市共有22.03万名灵活就业人员缴存住房公积金，其中新市民、青年人占比超过70%。

报告显示，2022年住房公积金租购并举支持缴存人解决基本住房问题力度更大。支持6782.63万人提取住房公积金，提取额21363.27亿元。其中，支持1537.87万人租赁住房提取1521.37亿元，分别比上年增长13.59%、20.87%。全年共发放个人住房贷款11841.85亿元，重点支持购买首套住房、普通住房及40岁（含）以下群体购房。贷款利率比同期贷款市场报价利率（LPR）低0.9至1.35个百分点，偿还期内可为贷款职工节约利息支出约2089.02亿元。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)
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