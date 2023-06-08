新华社北京6月8日电 题：水润沃野保粮丰——我国夯实夏粮丰收水利根基

新华社记者刘诗平、高敬

水利是农业的命脉，夏粮丰收离不开灌溉保障。记者连日来在全国多地采访了解到，今年春灌累计供水近800亿立方米，灌溉面积6.5亿亩，为小麦、早稻、玉米等农作物丰收奠定了坚实基础。

当下正值“三夏”抢收抢种关键时期，水利部门继续积极做好农业生产灌溉、加强水旱灾害防御，保障“三夏”生产用水需求，为全年粮食丰收夯实水利根基。

应灌尽灌，为夏粮丰收提供强力支撑

“去年长江流域发生严重旱情，湖南针对大旱暴露出的农业灌溉山塘蓄水能力不足、渠道通水不畅等问题，今年开展了专项行动，清淤整治山塘2.5万座、打通‘梗阻’灌溉渠道2000公里，为春灌保障夯实工程基础。”湖南省水利工程管理局局长贺振华说。

记者了解到，在去年抗旱保供水经验基础上，四川、湖北、江西、安徽、江苏等长江流域沿线省份也普遍增强了底线思维，提前部署谋划，加强水库蓄水，强化应急保供水能力建设。同时，水利部加强监测，精细调度长江上游水库群，今年以来向下游补水260多亿立方米，为灌区引水、应对灌溉用水高峰创造了有利条件。

在北方，我国最大的商品粮生产基地黑龙江省，水利部门充分挖掘现有水利工程设施的调蓄能力和供水潜力，最大限度保证春耕生产用水需求；河南省水利厅要求全省299处大中型灌区坚持底线思维，挖掘现有工程潜力，保障灌溉用水，守护好“中原粮仓”。

水旱灾害是粮食丰收的大敌，因此做好水旱灾害防御格外重要。据水利部农村水利水电司司长陈明忠介绍，今年主汛期前6839处水毁工程全部修复，去年建设的3400座小型病险水库除险加固项目基本完成主体工程除险加固；去年以来开工建设的190余座中小型水库，进一步提升了灌溉水源保障能力。

“各级水行政主管部门扎实做好春灌供水保障，确保农作物应灌尽灌，为夏粮丰收提供强有力的灌溉供水支撑。”陈明忠说，今年春灌累计供水近800亿立方米，灌溉面积达6.5亿亩。其中，4900多处大中型灌区累计供水415亿立方米，灌溉面积达3.7亿亩。

精细调度，提升灌溉水源保障能力

“今年1月至3月初，江西省平均降雨量较常年同期偏少，鄱阳湖水位持续走低，春耕保水抗旱压力凸显。”江西省水利厅农村水利处副处长黄林春说，在这种情况下，水利部门加强灌区用水管理和科学调度，做好水源调配，涉及大型水库34座、中型水库258座，确保供水安全和粮食安全。

与往年相比，今年水利方面更加突出精准灌溉、精细调度，提升灌溉水源保障能力，同时持续推动农业节水。

湖北省水利部门调查沿长江取水的69处灌区的取水情况和供水能力，提出重要水文站点控制断面流量需求，为抗旱保灌精准配水调度提供科学支撑；引黄65处大中型灌区是山东省春灌的主战场，该省沿黄市县加强用水总量控制和定额管理，全力满足冬小麦春灌用水，兼顾生活、生产、生态用水需求，发挥黄河水资源的最大效益。

陈明忠表示，各省份普遍加强了精准灌溉做法，对作物种植结构、灌溉用水需求、土壤墒情状况、水资源配置及预期来水量进行精准分析，不断加强和优化区域内水资源的优化调度，精细用好水资源。

记者了解到，受去年极端高温少雨天气影响，四川省各类水利工程汛末蓄水仅77亿立方米，蓄水量为近年最少。四川水利部门积极做好水利工程蓄水，同时推广节水灌溉技术、调优灌溉模式，大力推进农业节水，目前全省147座大中型水库蓄水25.97亿立方米，供水形势总体可控，确保“天府粮仓”用水充足。

陈明忠表示，水利部持续推动农业节水，更好发挥流域管理机构的指导督导力量，不断提高农业用水的精细化管理水平和农民的节水意识，有效遏制了“大水漫灌”。

陕西省推广小畦灌溉为主的大田节水灌溉技术，省交口抽渭灌区亩均灌水定额较往年下降10%，渠首节水1500余万立方米；江西省大力推进大中型灌区节水配套改造，在数十处灌区实施了管道灌溉，较明渠节水40％左右，实现用更少的水，灌更多的田，产更多的粮。

扎实推进，三招做好“三夏”水利保障

当下正是“三夏”抢收抢种关键时期，全国各地即将全面进入汛期。陈明忠表示，水利部门将从三个方面继续做好“三夏”水利保障，为全年粮食丰收夯实水利根基。

——扎实做好农业生产灌溉保障。持续紧盯各地墒情、雨情、农情，优化灌溉水源工程管理，因地制宜加强大中型灌区供用水调度，有效保障“三夏”工作顺利开展。

——抓早抓好水旱灾害防御。立足“抗大旱、抗长旱”，保障“三夏”生产用水需求。提前考虑长江中下游水稻主产区、黄淮海地区夏播灌溉问题，谋划好水库群调度、水资源优化调度。

——扎实推进大中型灌区现代化建设改造，加快编制全国农田灌溉发展规划，为保障粮食安全、助力农业强国做好水利支撑和保障。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经