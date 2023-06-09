6月6日至6月7日，一场以锂电材料产业周期为主题的行业会议在成都举办。在会议现场，产能过剩、行业内卷、产业机遇成为参会企业讨论的重点话题。

“当前锂电池仍保持高速增长，但锂电材料已进入下一轮过剩周期。”高工锂电董事长张小飞在现场表示，“锂电产业持续三年的扩产潮，不管是锂电池产业还是四大主材环节，都累积了不少产能，到2023年一季度，相关企业产能利用率已经跌至40%至60%区间。”

“这也意味着，企业40%到60%的钱投资在厂房建设、材料的流动库存等方面，这三年面临的压力也非常大。”张小飞表示，目前行业企业普遍面临现金流收紧，材料付款账期延长等多重挑战，同时，现阶段行业新进入者项目延期比例较高。在此背景下，出海和储能市场成为锂电材料竞争的新战场。

企业开始焦虑

不仅张小飞认为当前锂电材料环节进入过剩周期，天赐材料董事长徐金富也在会上表示，锂电电解液在过去两年产能疯狂扩张，规划产能超850万吨，已开启产能过剩的预警。

随着各路跨界玩家涌入锂电赛道，行业加速内卷，产业链上的企业普遍感到焦虑。“现在各路英雄全部到这个赛道里面，在另外的地方焦虑完了再来带给我们焦虑。”徐金富在会上无奈的表示，锂电赛道现在有8.9万家企业，仅2022年到现在一年半的时间，就新注册5.8万家企业。他感叹：“外面没有进入这个赛道的人，认为这里遍地黄金，其实只是一个传说。事实上，这个赛道并没有想象中的好玩儿。”

此外，行业的“偷拿主义”即侵权行为正成为企业发展面临的挑战，由于当前锂电产业进入高速发展时期，吸引众多的资本进入其中欲分一杯羹，但这些入局者技术底蕴、储备良莠不齐，导致产业技术路径同质化严重。

“很多跨界过来的企业在该行业的技术沉淀、储备极为薄弱，进入之后自然难有大的突破和创新，更多选择模仿，照葫芦画瓢，从而造成技术路径的雷同，同质化严重也就顺理成章了。”巨丰投顾高级投资顾问李建杰对《证券日报》记者分析称。

在李建杰看来，当前企业焦虑的点在于，一是对当前市场的忧虑，产能过剩导致供过于求，市场销售情况将决定企业现阶段的发展状况；二是对行业的忧虑，过多企业跨界进入导致产能无序扩张，行业的黄金发展期，也因为过度内卷而大大缩短。因此在供过于求的发展阶段，行业洗牌在所难免。

出海和储能成为新战场

在忧虑背后，出海和储能市场成为锂电企业新的希望。

在张小飞看来，“储能的未来增长是超过动力电池的，且因为客户非常分散，不至于被垄断，而新能源汽车龙头企业比亚迪的出口增长数量，也让产业链有机会一起走到海外去。”

李建杰同样也向《证券日报》记者表示，出海及储能的市场空间给锂电材料提供了两大外拓的重要方向。“出海去占领国际市场，可以缓解国内锂电材料市场内卷的困局；储能无论是国内还是国外，都提供了锂电池、锂电材料应用的新方向，极大地提升了市场的总体容量。”

而天力锂能也看好储能的市场，天力锂能董事长王瑞庆表示：“锂电材料也是储能的基础，我们在四川雅安布局磷酸铁锂就是面向储能大市场，因为储能市场未来的空间是新能源汽车的至少五倍到六倍，所以我们在储能市场加速布局，相信在近一两年公司储能的份额会占总收入的30%到40%。”

爱敏特新能源新材料研发部经理刘仲刚博士预计，2026年储能电池市场规模将达2119亿元，储能电池的高速发展也推动储能用负极材料的市场快速增长。

此外，在行业重压之下，降本也成为企业的求生之道，在徐金富看来，制造业的核心还是成本。企业唯有产品创新、技术创新、市场创新、资源配置创新、组织创新，才能真正形成真正的核心竞争力，尤其通过自主创新才能形成更大的溢价能力。（记者 贺王娟）

(责编：王仁宏、陈键)

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