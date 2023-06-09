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超1700家A股公司已披露2022年ESG报告 ESG报告对投资决策的影响正不断加深

2023年06月09日08:47 | 来源：证券日报
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　　“已有1700多家A股上市公司单独编制发布了2022年ESG相关报告，而非上市公司这样做的就比较少。”6月7日，全国政协经济委员会副主任、国家发展改革委原副主任、国家统计局原局长宁吉喆在2023中国社会责任投资高峰论坛上表示。

　　A股上市银行ESG报告

　　披露率已达100%

　　同花顺数据显示，截至2023年6月7日，已有1755家A股上市公司披露2022年ESG(环境、社会和治理)相关报告，占全部A股公司的34.32%。按行业分类统计，银行披露率最高，为100%；机械设备披露率最低，为19.17%。

　　对此，商道融绿首席执行官、中国责任投资论坛理事张睿对《证券日报》记者表示，从信披角度来看，近年来，A股上市公司披露ESG报告的意识越来越强。同时，尽管很多A股公司未发布ESG报告，但通过年报或其他形式等陆续披露ESG信息。未来A股上市公司ESG报告的信息披露率存在较大的增长空间。

　　随着ESG相关的投资决策和风险管理的关注度逐步上升，我国ESG的资产规模也在快速增长。从ESG基金产品来看，据德邦证券统计，截至2023年6月4日，市场上存续ESG基金产品共455只，ESG产品净值总规模达5736.44 亿元人民币，其中环境保护产品规模占比最大，达51.84%。

　　联储证券资产管理分公司总经理肖盼表示，近年来，我国ESG主题类金融产品数量和规模均快速扩容。一方面来自于政策导向，市场对“双碳”目标形成共识，另一方面来自于机构投资者的需求，如养老金等作为资管机构客户，对管理人在ESG投资理念和投资方法运用要求越来越严格。

　　从前述数据来看，ESG基金产品更侧重于环境治理的维度，而缺少社会责任的维度。究其原因，张睿表示，对环境治理维度的关注已成为市场共识，尤其是“双碳”目标的提出，节能降碳成为一项重要的任务。

　　“社会责任维度涉及的议题更加多元，且不容易被量化。预计随着评价体系的不断完善，未来更多社会责任维度的议题将受到关注，例如企业的创新能力、员工福利等，对应着创新型企业、员工友好型企业等类型的资产。”绿色未来信息科技创始人张仕元向《证券日报》记者表示。

　　那么，资本市场提供的ESG报告对投资决策有何种影响？

　　“ESG投资趋势对上市公司的市值、融资等方面都将会产生影响。”全联并购公会信用管理委员会专家安光勇在接受《证券日报》记者采访时表示，随着投资者将ESG因素纳入投资决策，上市公司在进行股权融资、债务融资时，拥有更好评级的ESG得分就更容易获得投资者的支持和认可。同时，ESG风险和问题可能导致投资者对公司避险，也可能对公司股价产生负面影响。

　　中国公司治理50人论坛专家成员陈锋提醒，当前上市公司披露ESG报告的价值仍未完全有效发挥，尤其在“筛选投资标的”和“指引资金流向”两大方面效果不及预期。

　　在陈锋看来，一方面，ESG指标体系还需完善，当前可供量化、标准化的信息太少，导致在货币量化方面如ESG净值、ESG市盈率的计算精确度需要提高。另一方面，相对于直观的财务信息来说，ESG指标提供的可供“决策投资”的信息更加隐蔽，比如某餐饮企业出现食品安全问题，一旦舆论爆发，很可能影响公司发展。

　　海外投资者将A股公司ESG

　　评级纳入投资决策考量

　　ESG责任投资已经成为全球主流的投资理念和策略。随着我国坚定不移推动资本市场高水平开放，ESG指标逐渐成为海外投资者投资中国股票市场的重要决策工具之一。

　　一方面，海外投资者将A股公司的ESG评级纳入投资决策的考量因素。例如，所有被纳入MSCI指数的A股公司将接受ESG评级，这为境外投资者通过沪深港通、QFII等渠道参与境内证券投资活动提供了重要参考，进一步推动A股公司提升对ESG的重视。

　　在张睿看来，当前A股上市公司ESG报告的编制融入了中国本土的特点，尤其是央国企在ESG报告中，融入乡村振兴、高质量发展等重要内容，符合现阶段我国主要发展阶段的实质性议题。但要进一步注重以全球通用的“话语体系”，讲好中国的“ESG故事”，这将有助于帮助海外投资者加深对A股公司价值的理解。

　　另一方面，随着外资资管机构在中国的业务发展日益深入，海外ESG投资经验逐步引入中国市场。例如，布局中国市场的外资公募基金管理公司中，路博迈基金管理(中国)有限公司宣布已成为“一带一路”绿色投资原则(GIP)第四十五家签署机构；摩根士丹利华鑫设立ESG量化先行基金，偏好投资ESG得分均衡的上市公司；富达国际则推出可持续发展基金，挑选在可持续议题上表现优于同业的公司。

　　一位跨境资本市场律师对记者表示，当ESG成为投资中关键考量因素时，极有可能出现“漂绿”的风险，企业虚假披露ESG信息，夸大ESG方面的贡献。因此，企业在披露ESG数据之外，更重要的是践行可持续发展理念。

　　张睿表示，随着ESG主题的投资产品越来越多，未来ESG投资理念将对市场投资行为带来持续的积极影响，上市公司ESG指标与评级将被更广泛地纳入到投资者的决策中。（记者 谢若琳 见习记者 毛艺融）

(责编：王仁宏、陈键)
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