6月8日，在第十四届陆家嘴论坛上，证监会主席易会满阐述了加快建设中国特色现代资本市场三方面工作，包括更加精准高效支持科技创新，助力现代化产业体系建设；坚持投融资协调发展，更好服务居民多元化金融需求；坚守监管主责主业，牢牢守住风险底线等。此外，他还透露了下一步工作重点。

更加精准高效支持科技创新

助力现代化产业体系建设

易会满表示，当前，我国正处于新一轮科技革命、产业变革和经济发展方式转型的历史交汇期。加快实现高水平科技自立自强对于中国式现代化发挥着基础性、战略性支撑作用。资本市场具有独特的风险共担、利益共享机制，更加契合科技创新企业的“迭代快、风险高、轻资产”等特征，能够有效促进创新资本形成，赋能科技成果转化，在完善公司治理、激发企业家精神、畅通“科技-产业-金融”良性循环等方面发挥关键作用。

据易会满介绍，近年来，证监会以设立科创板并试点注册制为突破口，健全资本市场服务科技创新的制度机制，科技创新企业在新上市企业中占比超过7成。

“我们将深入贯彻落实创新驱动发展战略，坚守科创板、创业板、北交所的差异化特色化定位，探索建立覆盖股票、债券和私募股权的全方位全周期产品体系，持续完善上市公司股权激励、员工持股等制度机制，促进创新链产业链资金链人才链深度融合。适时出台资本市场进一步支持高水平科技自立自强的政策措施。”易会满说。

易会满表示，构建现代化产业体系是中国式现代化的物质技术基础。证监会贯彻党和国家机构改革部署，加强部委合作，建立工作机制，高效核发首批企业债券注册批文，顺利实现平稳过渡。

“我们将按照统一公司债和企业债、促进协同发展的思路，加快完善制度规则，全面深化债券市场功能，更好支持国家重大战略实施和重大项目建设，助力建设现代化产业体系。”易会满表示，同时，紧紧围绕服务实体经济高质量发展的根本方向，研究资本市场差异化的制度安排，健全多层次资本市场体系，加大股债融资、并购重组、REITs等产品创新和制度供给，强化大宗商品期货价格影响力，助力打造战略性新兴产业集群，支持传统产业转型升级，推进产业智能化、绿色化、融合化，引导更多资源集聚到现代化产业体系关键领域。

坚持投融资协调发展

更好服务居民多元化金融需求

近年来，我国居民财富持续增长，资产配置结构趋于多样化，对资本市场服务能力提出了更高要求。易会满表示，客观来看，资本市场对宏观经济、行业政策、微观经营主体表现等高度敏感，其走势是基本面、政策面、资金面、情绪面以及境外环境等因素综合作用的结果。

易会满表示，证监会将从自身职能出发，坚持敬畏市场、尊重规律，牢记保护投资者合法权益的根本职责，坚持投融资改革协同推进，为居民资产配置创造相协调的市场环境和生态。

一是全力为投资者提供真实透明的上市公司。“下一步，我们将认真抓好新一轮推动提高上市公司质量三年行动方案的实施，会同有关方面着力完善长效化的综合监管机制，持续提高信息披露质量，保持高压态势，从严惩治财务造假、大股东违规占用等行为，推动上市公司提升治理能力、竞争能力、创新能力、抗风险能力、回报能力，夯实中国特色估值体系的内在基础。”易会满说。

二是持之以恒强化长期投资、价值投资。坚持长期投资、价值投资，是取得长期稳健收益的关键所在。“近期，股市波动有所加大，板块热点轮动加快，关于量化交易、市场公平性、资金短线炒作、行业机构责任等讨论增多。证监会高度重视资本市场监管，将持续加强市场交易行为监测监管，做好对量化交易等新型交易方式的跟踪分析，对内幕交易、市场操纵等违法违规行为坚决予以打击，切实维护良性健康的市场秩序和生态。”易会满说。

易会满提出，希望广大行业机构牢记“受人之托，忠人之事”，坚持以客户为中心，保持定力，苦练内功，不断提升专业能力和服务水平，完善长周期考核机制，积极培育更加符合时代特征的行业文化和投资文化，以良好的长期业绩回报投资者，真正实现行业自身发展与客户价值增长的同提升、共进步。

三是始终注重促进投融资动态平衡。“下一步，我们将继续大力发展权益类基金，推动公募基金行业‘总量提升、结构优化’，支持证券基金期货私募资管产品稳健发展，引导私募证券投资基金规范、健康发展，进一步推动各类中长期资金加大权益类资产配置。同时，加强横向协同，健全完善税收、会计等配套制度机制，进一步打通痛点堵点，为各类机构投资者入市创造更加有利的制度环境。”易会满说。

坚守监管主责主业

牢牢守住风险底线

易会满表示，监管是证监会的法定职责、第一职责。证监会将主动适应资本市场新形势、新特点，推动监管理念、方式和手段与时俱进，不断提高科学监管、分类监管、专业监管、持续监管的能力和水平，坚决维护资本市场“三公”秩序和保护投资者合法权益，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。

一是突出监管全覆盖。这次党和国家机构改革进一步理顺了金融监管体制和职能分工，突出将所有金融活动依法纳入监管。证监会将以落实机构改革为契机，及时查补监管不到位、不及时的制度短板和漏洞，按照实质重于形式的原则，推动依法将各类证券期货活动全部纳入监管，持续健全各条线各环节监管制度体系。

二是继续统筹开放与安全。坚持对外开放的基本方针不动摇，坚定不移推进市场、机构、产品全方位开放，扎实推动境外上市备案工作，加强与香港市场的务实合作，拓展优化与境外市场的互联互通机制，加快构建高水平制度型双向开放格局。同时，坚持风险防控能力与开放水平相适应，不断完善看得清、管得住的机制安排，扎实推进常态化、可持续的跨境监管执法合作。

三是着力提升监管效能。发挥好资本市场透明度高、规范性强的优势，坚持和加强穿透式监管，依法规范和引导资本健康发展。强化股票、债券、基金、期货协同监管，推动形成监管合力。加快推动发行、上市、机构、债券等主要业务条线监管转型，加强监管透明度建设，着力提升监管科技化、智能化水平。继续以“零容忍”态度，严厉打击各类违法违规行为和市场乱象，着力加强全面实行注册制后的市场秩序维护和生态塑造。

四是坚持稳预期、守底线。证监会将与相关方面共同加强宏观研判，密切跟踪分析国际金融市场输入性风险，完善跨市场跨行业跨境风险监测预警处置机制，不断提升风险应对综合效能。创新方法，突出重点，稳妥有序化解债券违约风险，持续加大对“伪私募”、地方交易场所等重点领域风险的整治。持续推进资本市场改革，激发市场活力，加强与有关方面政策协同，稳定和提振市场信心，守好底线，全力维护股市、债市、期市平稳运行。（记者 吴晓璐）

(责编：王仁宏、陈键)

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