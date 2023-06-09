在6月8日举行的第十四届陆家嘴论坛（2023）上，“一行一局一会”掌舵人集体发声，围绕绿色金融发展、中国特色现代资本市场、金融监管等进行阐述，并透露下一步重点工作。

中国人民银行行长易纲表示，绿色金融将在平稳实现30/60目标过程中发挥重要作用。实现30/60目标的任务很多、内涵丰富，集中到一点就是减少碳排放，其中难点有两个方面：逐步降低碳排放的负外部性，以及逐步降低绿色溢价。我国和各国经验表明，绿色金融的发展能够有效助力解决上述两个难点，为信息披露和绿色能源的发展提供可靠的激励机制。

据易纲介绍，中央作出30/60部署后，人民银行坚决把绿色金融工作摆在突出位置，重点抓了三方面工作，加强环境信息披露、完善政策激励约束体系、开展气候风险压力测试。与此同时，金融部门通过制定绿色金融标准，推动环境信息披露，适当提高信息透明度，同时提供低成本资金支持，可以降低社会资金参与绿色转型的成本，促进绿色金融市场发展。

国家金融监督管理总局局长李云泽表示，加强和完善现代金融监管，是当前金融领域的一项重要任务。将聚焦中国式现代化建设全过程，全面强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管，切实提升监管的前瞻性、精准性、有效性和协同性。坚决消除监管空白和盲区。

防范化解金融风险方面，李云泽表示，我国拥有党的领导政治优势，有集中力量办大事的制度优势，经济长期向好的基本面不会改变，作为全球经济增长主引擎的地位不会改变，这是防范化解风险的最大支撑和保障。目前，我国金融业运行整体平稳，风险总体可控，完全有条件有信心有能力守牢不发生系统性金融风险底线。

在提升服务实体经济有效性方面，李云泽表示，将紧抓恢复和扩大有效需求这个关键，持续优化和改善金融服务。另外，将持续深化重点领域改革促发展，始终坚持金融对外开放不动摇。

证监会主席易会满就坚定不移走好中国特色现代资本市场发展之路，更好助力中国式现代化，进行三方面阐述。在更加精准高效支持科技创新方面，易会满表示，证监会将深入贯彻落实创新驱动发展战略，持续完善上市公司股权激励、员工持股等制度机制，促进创新链产业链资金链人才链深度融合。适时出台资本市场进一步支持高水平科技自立自强的政策措施。

在坚持投融资协调发展方面，易会满表示，证监会将全力为投资者提供真实透明的上市公司，推动上市公司提升治理能力、竞争能力、创新能力、抗风险能力、回报能力，夯实中国特色估值体系的内在基础；持之以恒强化长期投资、价值投资，证监会将持续加强市场交易行为监测监管，与此同时，广大行业机构要不断提升专业能力和服务水平，以良好的长期业绩回报投资者；始终注重促进投融资动态平衡，继续大力发展权益类基金，进一步推动各类中长期资金加大权益类资产配置。

在坚守监管主责主业，牢牢守住风险底线方面，易会满表示，监管是证监会的法定职责、第一职责。证监会将不断提高科学监管、分类监管、专业监管、持续监管的能力和水平，坚决维护资本市场“三公”秩序和保护投资者合法权益，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。（记者 吴晓璐）

(责编：王仁宏、陈键)

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