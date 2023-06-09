人民网北京6月9日电 （记者李栋）农业农村部小麦机收调度显示，截至6月8日17时，全国已收获冬小麦面积1.86亿亩，收获进度达61%，全国麦收全面进入作业高峰期。

近日，在河南省开封市杞县西寨乡，金黄的麦浪伴随着收割机的轰鸣，拉开了当地夏粮丰收的大幕。“为了加快小麦收割进度，现在收割机24小时不停作业，人歇机不歇，每天收割亩数100多亩。”农机手张伟说道。

西寨乡农业服务中心主任王向前表示，当地今年共种植小麦6万多亩，为了加快麦收进度，确保小麦颗粒归仓，通过成立32个共170人的夏收服务队，帮助在外务工家庭和缺乏劳动力的家庭收割小麦，“目前的任务就是做好夏粮抢收、烘干晾晒、夏种等工作，保证一户不落、一块不落，全面打赢夏粮丰收攻坚战。”

为打赢“三夏”攻坚战，不仅要在收割端发力，配套支持更少不了。杞县农业农村局相关负责人表示，当前，公安、交通、农机等部门通过落实农机优先通行等便民措施，引导运输车辆安全通行，保障辖区农机作业安全有序，确保了农忙时节的道路交通顺畅。

“为打赢‘三夏’攻坚战，各方都在尽己所能，抢收快收。在保障安全的前提下开放村广场、道路等公共设施，帮助群众解决收割、晾晒及销售中遇到的问题。”杞县县委书记戴继田表示，对于受灾地块，要全面摸清小麦受损情况，分区域、分地块开展小麦抢收，将经济损失降到最低。”

粮食安全是“国之大者”。夏粮生产是全年粮食生产的第一季，夏粮产量占全年粮食总产量的1/4。“当前要全力抓好‘三夏’生产，积极应对‘烂场雨’影响，指导地方持续抓好抢收抢烘，落细分省包片机制，派出工作组帮助协调解决农机调配、烘干收储等实际困难，组织科技小分队深入夏播主产区精心指导夏种夏管，确保夏播面积只增不减、争取一播全苗。”农业农村部相关负责人说。

(责编：孙红丽、吕骞)

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