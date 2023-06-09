人民网北京6月9日电 （记者杨曦）国家统计局9日发布数据显示，2023年5月份，食品价格同比涨幅比上月扩大0.6个百分点，其中，猪肉价格由上月上涨4.0%转为下降3.2%。

5月份，食品价格同比上涨1.0%，影响CPI上涨约0.19个百分点。食品中，禽肉类、食用油和鲜果价格分别上涨5.6%、3.6%和3.4%，涨幅均有回落；猪肉价格由上月上涨4.0%转为下降3.2%；鲜菜价格下降1.7%，降幅比上月收窄11.8个百分点；粮食和水产品价格基本稳定。

非食品价格由上月上涨0.1%转为持平。非食品中，服务价格上涨0.9%，涨幅比上月回落0.1个百分点，其中飞机票、旅游和交通工具租赁费价格分别上涨14.7%、8.0%和5.1%，涨幅均有回落；工业消费品价格下降1.7%，降幅扩大0.2个百分点，其中汽油、燃油小汽车和新能源小汽车价格分别下降11.3%、5.1%和3.3%。

图片来源：国家统计局官网

(责编：杨曦、吕骞)

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