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《2022年全国非油气地质勘查统计年报》显示

全国非油气地质勘查投入连续两年增长 

2023年06月09日13:50 | 来源：人民网
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人民网北京6月9日电 （记者杨曦）近日，自然资源部办公厅印发的《2022年全国非油气地质勘查统计年报》（以下简称《年报》）显示，2022年全国非油气地质勘查投入资金186.35亿元，同比增长7.2%，连续两年实现正增长。

《年报》显示，从2022年全国非油气地质勘查资金来源来看，中央财政41.78亿元，占总量的22.4%，同比减少0.7%；地方财政84.41亿元，占总量的45.3%，同比增长10.4%；社会资金60.16亿元，占总量的32.3%，同比增长8.8%。从资金投向来看，矿产勘查99.21亿元，占总量的53.2%；基础地质调查18.59亿元，占总量的10%；水文地质、环境地质与地质灾害调查评价45.37亿元，占总量的24.4%；地质科技与综合研究21.09亿元，占总量的11.3%；地质资料服务与信息化2.09亿元，占总量的1.1%。资金投入前5位的省（区）分别是内蒙古、新疆、甘肃、广东和河北。

2022年矿产勘查投入主要投向煤炭、铀、金、铜、铅锌，占矿产勘查总投入的51.8%。与2021年相比，投入增加的矿种主要有磷、铀、锡、钼、煤炭等。2022年矿产勘查实施项目3420项次，同比增长0.03%；完成钻探工作量687万米，同比增长7.8%。

《年报》还发布了2022年非油气地质勘查在探矿权设置、矿产勘查、基础地质调查、水文地质、环境地质与地质灾害调查评价、地质科技及地质资料服务与信息化等方面的主要进展。其中，截至2022年底，全国有效期内非油气探矿权共计10254个，较2021年底增长8.8%；登记勘查面积11.36万平方千米，较2021年底增长6.5%；主要分布在西部地区。探矿权数量最多的5个矿种分别是金矿、铜矿、铅矿、铁矿和煤炭，5个矿种探矿权数量占全国总数的60.8%。全国新发现矿产地132处，其中大型34处、中型51处、小型47处。

(责编：杨曦、高雷)
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