人民网北京6月9日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）官方网站消息，1至5月份，国铁集团充分发挥铁路投资对全社会投资的有效带动作用，全国铁路完成固定资产投资2061亿元，比上年同期增长7%。

今年以来，国铁集团加快构建现代化铁路基础设施体系，推动一批重点项目建设取得新进展。

一批重点项目工程实现突破。南昌至九江高铁首座隧道顺利贯通，广西防城港至东兴铁路全线连续梁结构全面完成，渝湘高铁、渝昆高铁、包头至银川高铁、沪渝蓉高铁武汉至宜昌段、集宁至大同至原平高铁进展顺利。

一批重要线路进入冲刺阶段。南昌至景德镇至黄山高铁全线铺轨贯通，贵南高铁、福厦高铁进入联调联试阶段。

(责编：李楠桦、高雷)

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