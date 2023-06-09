人民网北京6月9日电 （焦磊） 6月9日，国新办就首届中国国际供应链促进博览会筹备情况举行发布会。中国贸促会办公室主任、新闻发言人聂文慧就展会的招展招商情况做介绍时称，近期，中国贸促会赴10多个省市进行宣介推广，在天津、北京举办两场企业参展签约仪式，在德国、比利时、瑞士举行境外路演活动，招展工作有力有序、成效明显。目前已有上百家中外领军企业确认参展。预计届时将有300多家企业参展，国际参展商达到30%左右。专业采购商和观众人数预计超过10万人次，国际采购商占比预计超过40%，覆盖50多个国家和地区。

“下一步，中国贸促会还将在法国、沙特等国家进行路演，同时持续开展国内招商招展工作。”聂文慧说。

聂文慧还表示，多年来，中国贸促会积累了丰富的办展办会经验，将为广大展商、客商提供专业化、国际化的全链条服务。一是推进展馆升级改造，创造良好的展览展示、参观参会环境。二是推荐运输代理服务商，协助境外展商报关、清关，提供通关和运输便利。三是制定绿色搭建标准，公开征集遴选优质施工服务商，保障展示效果。四是引进商务咨询、多语种翻译等专业服务商，强化现场管理，为展商和观众提供一站式服务。五是加强知识产权法律咨询、纠纷处理等服务。

(责编：孙红丽、高雷)

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